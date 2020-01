मालदा/नई दिल्लीः शनिवार की रात पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा ढग गया. इस घटना में कई लोग घायल हो गए और कई लोग मलबे के नीचे दब गए. हादसे में दबे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेजशन चलाया गया. दो लोगों को बर्धमान अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

उत्तर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि मलबा हटाने और उन लोगों की तलाश के लिए काम जारी है जो उसके नीचे फंसे हो सकते हैं. पूर्व रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, “बर्धमान में स्टेशन इमारत का एक हिस्सा रात आठ बजकर 10 मिनट पर धराशायी हो गया.” रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि इमारत कैसे गिरी इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. पैसेंजर के आने जाने के लिए अलग रास्ता खोल दिया गया है.

West Bengal: A portion of a building at Barddhaman Railway Station has collapsed. No casualty or injury reported till now. More details awaited. pic.twitter.com/KQzBSBL9Jb

