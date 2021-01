West Bengal Assembly Election 2021: कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बड़ा ऑफर दिया है. कांग्रेस ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी टीएमसी (TMC) को साथ में चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया है. कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो मिलकर साथ आना होगा. बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ माह में ही विधानसभा चुनाव हैं. Also Read - कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल-प्रियंका भी हुए शामिल, कहा- पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही बीजेपी

कांग्रेस के अहम नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने कहा कि ममता बनर्जी को कांग्रेस (Congress) के साथ आना चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व के साथ जुड़ जाना चाहिए. कांग्रेस ने इस देश में पिछले 100 सालों से धर्मनिरपेक्षता (Secularism) को बचाए और बनाए रखा है.

She(Mamata Banerjee) should come to Congress as there's no option other than Congress to stop BJP. If they can feel this, they should join forces under Congress' leadership. Congress had kept secularism intact for 100 yrs in this nation by facing BJP & its ancestors: AR Chowdhury https://t.co/fg8loy6Go2

— ANI (@ANI) January 15, 2021