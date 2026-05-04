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West Bengal Election Result: क्या बंगाल में ममता की 15 साल की सत्ता पर लगने जा रहा फुलस्टॉप? रुझानों में BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

Bengal Election Results 2026: 2021 के बंगाल चुनाव के नतीजों से BJP ने यह समझ लिया था कि सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति से सत्ता हासिल करना मुश्किल है. इसलिए 2026 के इलेक्शन में BJP ने मुस्लिम और महिला वोटर्स के बीच विकास, कल्याण और प्रतिनिधित्व के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की.

BJP ने पहली बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है. 2016 में इसने 3 और 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती थीं. (ANI)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2026) के नतीजे करीब-करीब साफ हो चुके हैं. कुल 294 में से 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है. एक सीट (फालता) पर 21 मई को फिर से चुनाव होगा. अब तक के रुझानों में BJP बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. BJP 149 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. TMC ने 93 सीटों पर लीड बना रखी है. बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 147 है. अगर आगे की काउंटिंग में यही रुझान बने रहे, तो साफ है कि बंगाल में BJP पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. ममता बनर्जी अपनी सीट से भी पिछड़ती जा रही हैं. भबानीपुर से BJP के सुवेंदु अधिकारी ने शुरुआत से ही दीदी पर बढ़त बना रखी है. अधिकारी नंदीग्राम से भी काफी आगे चल रहे हैं. यहां से TMC ने पवित्र कर को उतारा है. पवित्र कर कभी सुवेंदु अधिकारी के असिस्टेंट हुआ करते थे. .

पश्चिम बंगाल के 2011 के चुनाव में BJP का खाता तक नहीं खुला था. 2016 के इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटें थीं. 2021 में इसकी संख्या 77 हो गई. अब 2016 के चुनाव में BJP ने शुरुआत से ही बढ़त बना रखी थी. मोदी ने झाड़ग्राम में जहां झालमुड़ी खाई थी. वहां की सभी सीटों पर BJP आगे चल रही है. 2026 के चुनाव में BJP ने TMC के 5% वोट शेयर भी अपने पाले में कर लिए हैं.

BJP की इस शानदार प्रदर्शन के पीछे मुस्लिम और महिला वोटर्स का बड़ा हाथ है. ये दोनों TMC और ममता बनर्जी के कोर वोटर्स माने जाते रहे हैं. आइए समझते हैं BJP ने मुस्लिम और महिला वोटर्स को कैसे साधा?

मुस्लिम वोटर्स को साधने की रणनीति

BJP की इमेज हमेशा से ही हिंदुत्व की रही है. लेकिन, बंगाल में BJP ने इस बार अपनी छवि को थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश की. पहले पार्टी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है. 2026 में उसने लोकल मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर फोकस बढ़ाया.

BJP ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के बीच नागरिक सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर वादे किए. छोटे व्यापारियों और कारीगरों (जैसे बुनकर, मछुआरे) के लिए आर्थिक योजनाओं का प्रचार किया गया.

BJP ने बंगाल के पिछड़े मुसलमानों (पसमांदा) को लुभाने के लिए विशेष अभियान चलाया. पार्टी का मानना है कि पसमांदा समुदाय TMC के वोटबैंक से असंतुष्ट है. BJP ने पसमांदा समुदाय को केंद्र की लाभकारी योजनाओं से लुभाने की कोशिश की.

बंगाल में लोकल मुस्लिम चेहरों को आगे लाना BJP का दूसरा बड़ा कदम था. BJP ने कुछ सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि पार्टी सिर्फ हिंदू वोटर्स तक सीमित नहीं रहना चाहती. जो योग्य होगा, वो आगे आएगा.

BJP ने धार्मिक मुद्दों से थोड़ा हटकर विकास और कल्याण की भाषा अडॉप्ट की. यह रणनीति खासकर उन मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए थी, जो रोज़गार और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं.

BJP ने 5,000 मुस्लिम लाभार्थियों को ‘मोदी मित्र’ बनाने का लक्ष्य रखा. इन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर (उज्ज्वला), पक्का घर (पीएम आवास) और स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान) का लाभ मिला है.

महिला वोटर्स को साधने की रणनीति

महिला वोटर्स को लेकर BJP की रणनीति अधिक स्पष्ट और आक्रामक रही. BJP ने केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे टारगेट किया गया. BJP ने यह नैरेटिव बनाया कि केंद्र की योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर किया है.

BJP ने अपने 2026 के घोषणापत्र में सत्ता में आने पर महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह (36,000 सालाना) देने का वादा किया है, जो ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना से दोगुना है.’लक्ष्मी भंडार’ योजना में महिलाओं को पहले 1000 रुपये मिलते थे. फरवरी में इसमें 500 रुपये का इजाफा किया गया था.

BJP ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला सुरक्षा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया. पार्टी ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षित माहौल को चुनावी मुद्दा बनाया. BJP ने संदेशखाली यौन उत्पीड़न और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मामले को महिला सुरक्षा से जोड़ा. संदेशखाली का मुख्य चेहरा रही रेखा पात्रा और आरजी कर रेप विक्टिम की मां रत्ना देबनाथ को चुनाव का टिकट देकर महिलाओं के साथ इमोशनल कनेक्ट भी बना लिया.

BJP ने पुलिस और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘दुर्गा सुरक्षा दस्ता’ (Durga Security Squad) बनाने का वादा किया है. वहीं, BJP कार्यकर्ता घर-घर जाकर महिलाओं को ‘मातृशक्ति भरोसा कार्ड’ (Matri Shakti Vandan Scheme) बांट रहे हैं, ताकि केंद्र की योजनाओं का सीधा संदेश दिया जा सके.

BJP ने महिला कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के जरिए जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाया. डोर-टू-डोर कैंपेन, महिला सभाएं और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी ने महिला वोटर्स तक सीधे पहुंचने की कोशिश की.

सोशल इंजीनियरिंग और माइक्रो-मैनेजमेंट

महिला और मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए BJP ने माइक्रो-मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया. बूथ स्तर तक डेटा के आधार पर कैंपेन चलाए गए. अलग-अलग क्षेत्रों में अलग मैसेज दिए गए. जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां विकास और कल्याण पर जोर दिया गया. जहां महिला वोटर्स निर्णायक थीं, वहां सुरक्षा और योजनाओं को केंद्र में रखा गया.

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