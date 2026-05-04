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West Bengal Assembly Election Results 2026 How Zee News Ai Anchor Zeenia Exit Poll Prediction Came True

Assembly Election Results 2026: सही साबित हुई AI एंकर Zeenia की भविष्यवाणी, बंगाल में पहली बार बनेगी BJP की सरकार

Bengal Election Results 2026: ZEE NEWS की AI एंकर Zeenia ने बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े सर्वे किया था. अपने एग्जिट पोल में जीनिया ने पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP सरकार बनने का अनुमान जताया था.

AI एंकर जीनिया ने विधानसभा चुनावों पर सबसे बड़ा सर्वे किया था.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे करीब-करीब साफ हो चुके हैं. बंगाल में BJP की सुनामी के आगे ममता बनर्जी की पार्टी TMC बहती दिख रही है. अब तक के रुझानों में BJP ने 293 सीटों में से 194 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है. TMC 90 सीटों पर सिमट गई है. पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर ZEE NEWS की AI एंकर Zeenia ने सबसे बड़ा सर्वे किया था. बंगाल, असम, केरलम और पुडुचेरी के मामले में जीनिया की भविष्यवाणी सही साबित हुई है.

AI एंकर Zeenia ने अपने सर्वे में पश्चिम बंगाल में 15 साल के ममता बनर्जी के शासन पर फुल स्टॉप लगने की भविष्यवाणी की थी. अब वोटों की गिनती और ताजा रुझानों में ऐसा ही होता दिख रहा है. BJP 194 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. बंगाल में पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ BJP सरकार बनाने की ओर है.

बंगाल में पहली बार BJP, असम-तमिलनाडु में सरकार रिपीट, देखिए 5 राज्यों में AI एंकर Zeenia का सबसे बड़ा Exit Poll

असम, केरलम और पुडुचेरी में भी सटीक साबित हुए अनुमान

AI एंकर Zeenia के अनुमान असम में भी सटीक साबित होते दिख रहे हैं. यहां BJP की राह क्लियर हो गई है. यानी हिमंता बिस्वा सरमा फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं. केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF ने LDF को रिप्लेस कर दिया है. पुडुचेरी में भी Zeenia के अनुमान के मुताबिक, BJP की वापसी हो रही है. सिर्फ तमिलनाडु में ही Zeenia के अनुमान सही साबित नहीं हुए. यहां एक्टर थलपति विजय की दो साल पुरानी पार्टी TVK ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. इसने सत्तारूढ़ DMK को तीसरे नंबर में धकेल दिया है. AIADMK दूसरे नंबर पर फाइट कर रही है.

यहां देखिए AI एंकर Zeenia ने अपने एग्जिट पोल में 5 राज्यों में किसे कितनी सीटें दी?

Zee News का AI EXIT POLL में पश्चिम बंगाल में BJP को 144-160 और TMC को 129-145 सीटें मिलने का अनुमान है. अन्य के लिए 1-5 सीटों का अनुमान है. बहुमत का आंकड़ा 148 है. यानी AI एंकर Zeenia ने बंगाल में BJP को बहुमत मिलता दिखाया है.

असम में Zee News का AI EXIT POL भी BJP को बहुमत दे रहा है. AI एंकर Zeenia ने BJP+ को 80-86 सीटें दी हैं. कांग्रेस+ को 29-35 और अन्य को 8-13 सीटों का अनुमान जताया है.

केरल में Zeenia के सर्वे के नतीजे भी आ गए हैं. यहां UDF की सरकार बन सकती है. UDF के लिए 67-70 सीटों का अनुमान है. LDF के खाते में 62-67 सीटें जा सकती हैं. केरल में BJP/NDA को 3-4 सीटें मिल सकती हैं. अन्य के खाते में 2-3 सीटें आ सकती हैं.

AI एंकर Zeenia ने तमिलनाडु में DMK गठबंधन को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है. इसका वोट शेयर 43 से 46% रह सकता है. वहीं, AIADMK गठबंधन को 52 से 74 सीटों के बीच सिमटने का अनुमान जताया गया है. DMK गठबंधन की जीत की संभावना 62 से 65% बताई है, जबकि सबसे संभावित सीट रेंज 140 से 152 सीटों की मानी गई है. अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो तमिलनाडु में MK स्टालिन के नेतृत्व में सत्ता की वापसी तय मानी जा सकती है.

AI एंकर Zeenia के सर्वे के मुताबिक, पुडुचेरी में NDA 16 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है. इसकी संभावना 68–72% है. ऐसे में एन रंगासामी NDA की सरकार के साथ चौथी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं. Zeenia के मुताबिक, पुडुचेरी में NDA के बहुमत की संभावना लगभग 70% है. अगर NDA को 14-15 इलेक्टेड सीटें मिलती हैं, तो 3 मनोनित MLA और 12 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर वह 33 सदस्यीय विधानसभा में 16 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है.

इन राज्यों में 2021 में हुए चुनाव के नतीजे?

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पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 148 है. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बंपर जीत हासिल की थी. पार्टी ने कुल 294 सीटों में 215 सीटें जीती थीं. BJP के खाते में 77 सीटें आई थीं. राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी (RSMPA) को 1 सीट मिली. एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी.

असम में 126 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए सीटें 64 चाहिए. BJP ने 60 सीटें जीती. वोट शेयर 33.2% रहा. कांग्रेस ने 29 सीटों पर विजय हासिल की. वोट शेयर 29.7% रहा. अन्य के खाते में 37 सीटें गईं. वोट शेयर 37% रहा.

तमिलनाडु में 234 सीटें हैं. बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए. DMK को 159 सीटें मिली थीं. वोट शेयर 37.7% रहा.

तमिलनाडु में 234 सीटें हैं. बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए. DMK को 159 सीटें मिली थीं. वोट शेयर 37.7% रहा. AIADMK के खाते में 75 सीटें आई थीं. वोट शेयर 33.3% था.

केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 71 है. 2021 में LDF ने 99 सीट जीती थी. वोट शेयर 45 .4% था. UDF (कांग्रेस प्लस) ने 41 सीटें जीती. वोट शेयर 39.1% रहा.

केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 71 है. 2021 में LDF ने 99 सीट जीती थी. वोट शेयर 45 .4% था. UDF (कांग्रेस प्लस) ने 41 सीटें जीती. वोट शेयर 39.1% रहा. पुडुचेरी में विधानसभा की 40 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 16 है. NDA (AINRC+BJP) ने 16 सीटें जीती. वोट शेयर 41% रहा. UDF (कांग्रेस+DMK) ने 9 सीटें जीती. वोट शेयर 33% रहा. अन्य के खाते में 5 सीटें गई थीं.

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