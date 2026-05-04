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West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में चौथी बार बनेगी ममता बनर्जी की सरकार या भाजपा चखेगी सत्ता का स्वाद

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE Updates (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स ): पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, जिसमें से एक विधानसभा का परिणाम 24 मई को घोषित होगा.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 6:48 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में चौथी बार बनेगी ममता बनर्जी की सरकार या भाजपा चखेगी सत्ता का स्वाद
West Bengal Election Result

West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results LIVE Updates: पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 293 सीटों पर 4 मई, यानी सोमवार को चुनाव परिणाम आएंगे. दक्षिणी परगना जिले की फालता सीट पर गड़बड़ियों की शिकायत के बाद इस सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा और इसके परिणाम 24 मई को घोषित होंगे.

2021 में क्या थी स्थिति

बता दें कि 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है. 2021 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 215 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था, जबकि भाजपा 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी. इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केवल तीन सीटें जीती थीं. 2021 में भाजपा ने 37.97 फीसदी वोट हासिल किया. जबकि 2016 में यह आंकड़ा मात्र 10.17 फीसदी का था.

एसआईआर का मुद्दा

पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटे हैं. दावा है कि उसमें भी बड़ी संख्या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाताओं की है. यह वोट सेंट्रल बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा और इनके आस-पास के इलाकों में ज्यादा कटे हैं.

परिणाम के राजनीतिक मायने

पश्चिम बंगाल में ये मतगणना तय करेगी कि ममता बनर्जी राज्य में चौथी बार सरकार बनाएंगी या राज्य में पहली बार भाजपा को सत्ता नसीब होगी. भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों, टीएमसी वर्करों की हिंसा और राज्य के पिछड़ेपन को मुख्य मुद्दा बनाकर काफी ताकत लगाई है. तो ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार और वादों में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

क्या कहते हैं एग्जिट पोल

पीपल्स पल्स को छोड़कर ज्यादा एग्जिट पोल एजेंसियों जैसे, चाणक्य, मैटराइज, पी-मार्क और जेवीसी ने भाजपा की जीत की संभावना व्यक्त की है. एजेसियों का अनुमान है कि भाजपा 150 सीटों के आंकड़े को पार कर सकती है. कांग्रेस के खाते में शून्य या फिर एक से तीन सीटों का ही अनुमान है. अन्य के खाते में शून्य से 10 सीटें जा सकती हैं.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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