  • West Bengal Assembly Election Winner List 2026 Constituency Party Wise Complete Winner Candidates List Of West Bengal Vidhan Sabha Chunav Bjp All 294 Seats Election Results In Hindi
West Bengal Election Results 2026 Winner List: बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें जीतने पर बनाएगी सरकार? यहां देखें BJP के जीतते कैंडिडेट की पूरी लिस्ट

West Bengal Assembly Election BJP Winners List: भाजपा ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़कर टीएमसी के 15 साल के शासन को सीधी चुनौती दी है. जहां एक और भाजपा170 सीटों के लक्ष्य के मैदान में उतरी हैं. वहीं, असली फैसला फाल्टा के दोबारा मतदान और अंतिम गिनती के बाद ही साफ होगा.

Published date india.com Published: May 4, 2026 7:01 AM IST
By Satyam Kumar
पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए BJP को कितनी सीटें चाहिए?

West Bengal Assembly Election BJP Winners List: पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है. भाजपा ने राज्य की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कई चरणों में की, जिसमें पहले चरण में ही 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव के लिए 170 सीटों का बड़ा लक्ष्य रखा है. यदि भाजपा इन अनुमानों के करीब पहुंचती है, तो यह पार्टी के लिए पूर्वी भारत में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी.

बंगाल की हाई-प्रोफाइल सीटें

इस चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं, जहां BJP और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है.

  • भवानीपुर और नंदीग्राम: भाजपा के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस बार फिर से बड़ी चुनौती पेश की है. वे नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर सीट पर भी सक्रिय रहे, जहां मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माना जा रहा है.
  • खड़गपुर सदर और रासबिहारी: दिलीप घोष और स्वपन दासगुप्ता जैसे वरिष्ठ चेहरों को उतारकर भाजपा ने शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है.
  • आसनसोल दक्षिण और साल्तोरा: अग्निमित्रा पॉल और चंदना बाउरी जैसे मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है ताकि उनके जमीनी प्रभाव का लाभ उठाया जा सके.

भाजपा की मिशन बंगाल रणनीति

भाजपा की रणनीति इस बार बहुस्तरीय रही है:

  • कल्याणकारी वादों की बौछार: भाजपा ने टीएमसी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जवाब में महिलाओं के लिए 3,000 रुपये मासिक सहायता, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का वादा किया है.
  • भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था: पार्टी ने पिछले 15 वर्षों के कथित भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और कट मनी संस्कृति पर श्वेत पत्र जारी करने का संकल्प लिया है.
  • स्थानीय बनाम बाहरी का काट: अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि यदि भाजपा जीतती है, तो बंगाल का मुख्यमंत्री कोई स्थानीय बंगाली कार्यकर्ता ही होगा, जिससे टीएमसी के आउटसाइडर नैरेटिव को कमजोर किया जा सके।
  • ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान: सीएए (CAA) को लागू करने का वादा और सोनार बांग्ला का विजन भाजपा के अभियान के केंद्र में रहा है.

क्या रुकेगा टीएमसी का 15 साल का शासन?

एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि टीएमसी के 15 साल के अभेद्य दुर्ग में भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई है. हालांकि, भाजपा नेता अभी भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि किसी भी पोल ने ‘क्लीन स्वीप’ या भारी सत्ता विरोधी लहर की बात नहीं की है. फिलहाल, मुकाबला नेक-टू-नेक है और फाल्टा जैसी सीटों पर दोबारा मतदान का फैसला यह बताता है कि एक-एक सीट की लड़ाई कितनी अहम है. 24 मई को आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि अमित शाह का 170 का लक्ष्य पूरा होता है या ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ एक बार फिर भारी पड़ती है.

क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
1 मेखलीगंज दधिराम रॉय BJP
2 माथाभांगा निसिथ प्रमाणिक BJP
3 कूचबिहार उत्तर सुकुमार रॉय BJP
4 कूचबिहार दक्षिण रथींद्रनाथ बोस BJP
5 सीतलकुची सावित्री बर्मन BJP
6 सिताई अशुतोष बर्मा BJP
7 दिनहाटा अजय रॉय BJP
8 नटाबाड़ी गिरिजा शंकर रॉय BJP
9 तूफानगंज मालती रावा रॉय BJP
10 कुमारग्राम मनोज कुमार उरांव BJP
11 कालचिनी बिशाल लामा BJP
12 अलीपुरद्वार परितोष दास BJP
13 फालाकाटा दीपक बर्मन BJP
14 मदारीहाट लक्ष्मण लिम्बू BJP
15 धूपगुड़ी नरेश चंद्र रॉय BJP
16 मयनागुड़ी दलिम रॉय BJP
17 जलपाईगुड़ी अनंत देव अधिकारी BJP
18 राजगंज दिनेश सरकार BJP
19 दबग्राम-फुलबाड़ी शिखा चटर्जी BJP
20 माल सुकड़ा मुंडा BJP
21 नागराकाटा पुना भेंगरा BJP
22 कालिम्पोंग भारत छेत्री BJP
23 दार्जिलिंग नोमान राय BJP
25 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी आनंदमय बर्मन BJP
26 सिलीगुड़ी डॉ. शंकर घोष BJP
27 फांसीदेवा दुर्गा मुर्मू BJP
29 इस्लामपुर चित्रजीत रॉय BJP
30 गोलपोखर सरजीत बिस्वास BJP
31 चकुलिया मनोज जैन BJP
32 करंदीघी बिराज बिस्वास BJP
33 हेमताबाद हरिपद बर्मन BJP
34 कालियागंज उत्पल महाराज BJP
35 रायगंज कौशिक चौधरी BJP
37 कुशमंडी तपस चंद्र रॉय BJP
38 कुमारगंज सुवेंदु सरकार BJP
39 बालुरघाट बिद्युत रॉय BJP
40 तपन बुधराय टुडू BJP
41 गंगारामपुर सत्येंद्र नाथ राय BJP
42 हरिरामपुर देबब्रत मजूमदार BJP
43 हबीबपुर जोएल मुर्मू BJP
44 गाज़ोल चिन्मय देव बर्मन BJP
45 चांचल रतन दास BJP
47 मालतीपुर आशीष दास BJP
48 रतुआ अभिषेक सिंघानिया BJP
49 मानिकचक गौर चंद्र मंडल BJP
50 मालदा गोपाल चंद्र साहा BJP
51 इंग्लिश बाजार अम्लान भादुड़ी BJP
52 मोथाबाड़ी निबारन घोष BJP
53 सुजापुर अभिराज चौधरी BJP
57 सूती महाबीर घोष BJP
59 रघुनाथगंज सुरजीत पोद्दार BJP
61 लालगोला अमर कुमार दास BJP
62 भगवांगोला भास्कर सरकार BJP
64 मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष BJP
70 रेजीनगर बापन घोष BJP
71 बेलडांगा भारत कुमार झावर BJP
72 बहारामपुर सुब्रत मैत्रा BJP
73 हरिहरपारा तन्मय बिस्वास BJP
74 नौदा राणा मंडल BJP
75 डोमकल नंदा दुलाल पाल BJP
76 जलंगी नबा कुमार सरकार BJP
77 करीमपुर समरेंद्रनाथ घोष BJP
79 पलाशीपारा अनीमा दत्ता BJP
80 कालिगंज बापन घोष BJP
85 कृष्णनगर दक्षिण साधन घोष BJP
86 शांतिपुर स्वपन दास BJP
87 रानाघाट उत्तर पश्चिम पार्थ सारथी चटर्जी BJP
88 कृष्णगंज सुकांत बिस्वास BJP
89 रानाघाट उत्तर पूर्व असीम बिस्वास BJP
90 रानाघाट दक्षिण डॉ. असीम बिस्वास BJP
91 चकदहा बंकिम चंद्र घोष BJP
93 हरिंगहाटा असीम सरकार BJP
94 बगदाह सोमा ठाकुर BJP
95 बोंगांव उत्तर अशोक किर्तनिया BJP
96 बोंगांव दक्षिण स्वपन मजूमदार BJP
97 गैघाटा सुब्रत ठाकुर BJP
98 स्वरूपनगर तारक साहा BJP
99 बादुरिया सुकृति सरकार BJP
100 हाबरा देबदास मंडल BJP
क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
101 अशोकनगर डॉ. सोमय हीरा BJP
102 आमडांगा अरिंदम डे BJP
103 बीजपुर सुदीप्त दास BJP
104 नैहाटी सुमित्रो चटर्जी BJP
105 भाटपाड़ा पवन कुमार सिंह BJP
106 जगतदल डॉ. राजेश कुमार BJP
107 नोआपाड़ा अर्जुन सिंह BJP
108 बैरकपुर कौस्तव बागची BJP
109 खड़दह डॉ. कल्याण चक्रवर्ती BJP
111 पानीहाटी रत्ना देबनाथ BJP
112 कामरहाटी अरूप चौधरी BJP
113 बारानगर सजल घोष BJP
114 दमदम अरिजीत बक्शी BJP
115 राजारहाट न्यूटाउन पियूष कनोडिया BJP
116 बिधाननगर डॉ. शरद्वत मुखोपाध्याय BJP
117 राजारहाट गोपालपुर तरुण ज्योति तिवारी BJP
119 बारासात शंकर चटर्जी BJP
120 देगंगा तरुण कांती घोष BJP
121 हरुआ भास्कर मंडल BJP
122 मिनाखां (SC) रुद्रेंद्र पात्र BJP
123 संदेशखाली (ST) सनत सरदार BJP
124 बसिरहाट दक्षिण डॉ. सूरज बनर्जी BJP
125 बसिरहाट उत्तर नारायण चंद्र मंडल BJP
126 हिंगलगंज (SC) रेखा पात्र BJP
127 गोसाबा विकार्नो नस्कर BJP
128 बसंती बिकाश सरदार BJP
129 कुलतली माधबी महालदार BJP
130 पाथरप्रतिमा असीत कुमार हलदर BJP
131 काकद्वीप दीपंकर जाना BJP
132 सागर सुमंता मंडल BJP
133 कुलपी अबनी नस्कर BJP
134 रायदिघी पलाश राणा BJP
135 मंदरबाजार मल्लिका पैक BJP
136 जयनगर आलोक हलदर BJP
137 बारुईपुर पूर्व तुम्पा सरदार BJP
138 कैनिंग पश्चिम प्रसांत बायेन BJP
139 कैनिंग पूर्व आशिम सापुई BJP
140 बारुईपुर पश्चिम बिस्वजीत पॉल BJP
141 मगराहाट पूर्व उत्तम कुमार बनिक BJP
142 मगराहाट पश्चिम गौर सुंदर घोष BJP
143 डायमंड हार्बर दीपक कुमार हलदर BJP
144 फलता देबांगशु पांडा BJP
145 सतगाछिया अग्निस्वर नस्कर BJP
146 बिष्णुपुर विश्वजीत खान BJP
147 सोनारपुर दक्षिण रूपा गांगुली BJP
148 भांगड़ जयंत गायेन BJP
149 कसबा संदीप बनर्जी BJP
150 जादवपुर सरबोरी मुखर्जी BJP
151 सोनारपुर उत्तर देबाशीष धर BJP
152 टॉलीगंज पापिया अधिकारी BJP
153 बेहाला पूर्व सुनील महाराज BJP
154 बेहाला पश्चिम डॉ. इंद्रनील खान BJP
155 महेशतला तमनाथ भौमिक BJP
156 बजबज डॉ. तरुण आदक BJP
157 मेटियाब्रुज वीर बहादुर सिंह BJP
159 भवानीपुर सुवेंदु अधिकारी BJP
160 रशबेहारी स्वपन दास गुप्ता BJP
161 बालीगंज डॉ. शतरूपा BJP
162 चौरंगी संतोष पाठक BJP
163 एंटली प्रियंका तिब्रेवाल BJP
164 बेलियाघाटा डॉ. पार्थ चौधरी BJP
165 जोरासांको विजय ओझा BJP
166 श्यामपुकुर पूर्णिमा चक्रवर्ती BJP
167 मानिकतला तपस रॉय BJP
168 काशीपुर-बेलगाछिया रितेश तिवारी BJP
169 बाली संजय सिंह BJP
170 हावड़ा उत्तर उमेश राय BJP
171 हावड़ा मध्य बिप्लब मंडल BJP
172 शिवपुर रुद्रनील घोष BJP
173 हावड़ा दक्षिण श्यामल हाती BJP
174 सांकराइल बरनाली ढाली BJP
175 पंचला रंजन कुमार पॉल BJP
177 उलूबेरिया उत्तर चिरन बेरा BJP
178 उलूबेरिया दक्षिण स्वामी मंगलानंद पुरी BJP
179 श्यामपुर डॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय BJP
180 बागनान प्रेमांग्शु राणा BJP
181 अमता अमित सामंत BJP
182 उदयनारायणपुर प्रभाकर पंडित BJP
183 जगतबल्लभपुर अनुपम घोष BJP
184 डोमजूर गोबिंद हाजरा BJP
185 उत्तरपाड़ा दिपांजन चक्रवर्ती BJP
186 श्रीरामपुर भास्कर भट्टाचार्य BJP
187 चंपदानी दिलीप सिंह BJP
188 सिंगूर डॉ. अरूप कुमार दास BJP
189 चंदननगर दीपांजन गुहा BJP
190 चुंचुड़ा सुबीर नाग BJP
191 बालागढ़ सुमना सरकार BJP
192 पांडुआ तुषार मजूमदार BJP
193 सप्तग्राम स्वराज घोष BJP
194 चंदीतला देबाशीष मुखर्जी BJP
195 जांगीपाड़ा प्रसेंजीत बाग BJP
196 हरिपाल मधुमिता घोष BJP
197 धनियाखाली बरनाली दास BJP
198 तारकेश्वर संतु पान BJP
199 पुर्शुरा बिमान घोष BJP
200 आरामबाग हेमंत बाग BJP
क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
201 गोगहाट प्रशांत दीघर BJP
202 खानाकुल सुसांत घोष BJP
203 तमलुक डॉ. हरे कृष्ण बेड़ा BJP
204 पांशकुड़ा पूर्व सुब्रत मैती BJP
205 पांशकुड़ा पश्चिम सिंटू सेनापति BJP
206 मोयना अशोक डिंडा BJP
207 नंदकुमार निर्मल खानरा BJP
208 महिषादल सुभाष पांजा BJP
209 हल्दिया प्रदीप कुमार बिजोली BJP
210 नंदीग्राम सुवेंदु अधिकारी BJP
211 चांदीपुर पियूष कांति दास BJP
212 पताशपुर तपन मैती BJP
213 कांथी उत्तर सुमिता सिन्हा BJP
214 भगवानपुर संतोष प्रमाणिक BJP
215 खेजुरी सुब्रत पाइक BJP
216 कांथी दक्षिण अरूप कुमार दास BJP
217 रामनगर चंद्र शेखर मंडल BJP
218 एगरा दिव्येंदु अधिकारी BJP
219 दांतन अजीत कुमार जना BJP
220 नयाग्राम अमिया किस्कू BJP
221 गोपीबल्लवपुर राजेश महतो BJP
222 झारग्राम लक्ष्मीकांत साहू BJP
223 केसियारी भद्र हेम्ब्रम BJP
224 खड़गपुर सदर दिलीप घोष BJP
225 नारायणगढ़ रमा प्रसाद गिरी BJP
226 सबंग अमल पांडा BJP
227 पिंगला स्वागता मन्ना BJP
228 खड़गपुर तपन भुइया BJP
229 देबरा शुभाशीष ओम BJP
230 दासपुर तपन दत्ता BJP
231 घाटाल सितल कापत BJP
232 चंद्रकोना सुकांत डोलुई BJP
233 गरबेटा प्रदीप लोढ़ा BJP
234 सालबोनी बिमान महतो BJP
235 केशपुर सुवेंदु सामंता BJP
236 मेदिनीपुर डॉ. शंकर गुच्छैत BJP
237 बिनपुर डॉ. प्रणत टुडू BJP
238 बंडवान लाबसेन बास्के BJP
239 बलरामपुर जलधर महतो BJP
240 बाघमुंडी रहीदास महतो BJP
241 जयपुर बिस्वजीत महतो BJP
242 पुरुलिया सुदीप मुखर्जी BJP
243 मानबाजार मोयना मुर्मू BJP
244 काशीपुर कमलकांत हांसदा BJP
245 पारा नदियार चंद्र बाउरी BJP
246 रघुनाथपुर ममोनी बाउरी BJP
247 सालतोरा चंदना बाउरी BJP
248 छातना सत्यनारायण मुखोपाध्याय BJP
249 रानीबांध क्षुदिराम टुडू BJP
250 रायपुर क्षेत्र मोहन हांसदा BJP
251 तलडांगरा सौविक पात्रा BJP
252 बांकुरा नीलाद्रि शेखर दाना BJP
253 बारजोड़ा बिल्लेश्वर सिंहा BJP
254 ओंडा अमरनाथ शंखा BJP
255 बिष्णुपुर शुक्ला चटर्जी BJP
256 कोटुलपुर लक्ष्मीकांत मजूमदार BJP
257 इंदास निर्मल कुमार धारा BJP
258 सोनामुखी दिवाकर घरामी BJP
259 खंडघोष गौतम धारा BJP
260 बर्धमान दक्षिण मौमिता बिस्वास मिश्रा BJP
261 रैना सुभाष पात्रा BJP
262 जमालपुर अरुण हलदर BJP
263 मोंटेश्वर सैकत पांजा BJP
264 कालना सिद्धार्थ मजूमदार BJP
265 मेमारी मानव गुहा BJP
266 बर्धमान उत्तर संजय दास BJP
267 भातार सौमेन कार्फा BJP
268 पूर्वस्थली दक्षिण प्राणकृष्ण तापदार BJP
269 पूर्वस्थली उत्तर गोपाल चट्टोपाध्याय BJP
270 कटवा कृष्ण घोष BJP
271 केतुग्राम अनादी घोष BJP
272 मंगलकोट शिशिर घोष BJP
273 आउसग्राम कलिता माजी BJP
274 गलसी राजू पात्रा BJP
275 पांडाबेश्वर जितेंद्र कुमार तिवारी BJP
276 दुर्गापुर पूर्व चंद्रशेखर बनर्जी BJP
277 दुर्गापुर पश्चिम लक्ष्मण चंद्र घोरुई BJP
278 रानीगंज पार्थ घोष BJP
279 जामुड़िया डॉ. बिजन मुखर्जी BJP
280 आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल BJP
281 आसनसोल उत्तर कृष्णेंदु मुखर्जी BJP
282 कुल्टी अजय कुमार पोद्दार BJP
283 बरबनी अरिजीत रॉय BJP
284 दुबराजपुर अनुप कुमार साहा BJP
285 सूरी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय BJP
286 बोलपुर दिलीप कुमार घोष BJP
287 नानूर खोकन दास BJP
288 लाबपुर देबाशीष ओझा BJP
289 सैंथिया कृष्णकांत साहा BJP
290 मयूरेश्वर दूध कुमार मंडल BJP
291 रामपुरहाट ध्रुब साहा BJP
292 हंशन निखिल बनर्जी BJP
293 नलहाटी अनिल सिंह BJP
294 मुरारई रिंकी घोष BJP

Live Updates

  • May 4, 2026 7:14 AM IST

    जहां एक ओर ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि TMC को पूरे राज्य में दो-तिहाई बहुमत मिलेगा. नंदीग्राम में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी ने भी BJP के लिए यही दावा किया है. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता अपने ही बूथ पर 200 से ज़्यादा वोटों से हारेंगी.

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है.

