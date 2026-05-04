West Bengal Election Results 2026 Winner List: बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें जीतने पर बनाएगी सरकार? यहां देखें BJP के जीतते कैंडिडेट की पूरी लिस्ट
West Bengal Assembly Election BJP Winners List: भाजपा ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़कर टीएमसी के 15 साल के शासन को सीधी चुनौती दी है. जहां एक और भाजपा170 सीटों के लक्ष्य के मैदान में उतरी हैं. वहीं, असली फैसला फाल्टा के दोबारा मतदान और अंतिम गिनती के बाद ही साफ होगा.
West Bengal Assembly Election BJP Winners List: पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की आवश्यकता है. भाजपा ने राज्य की सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कई चरणों में की, जिसमें पहले चरण में ही 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव के लिए 170 सीटों का बड़ा लक्ष्य रखा है. यदि भाजपा इन अनुमानों के करीब पहुंचती है, तो यह पार्टी के लिए पूर्वी भारत में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी.
बंगाल की हाई-प्रोफाइल सीटें
इस चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं, जहां BJP और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है.
- भवानीपुर और नंदीग्राम: भाजपा के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस बार फिर से बड़ी चुनौती पेश की है. वे नंदीग्राम के साथ-साथ भवानीपुर सीट पर भी सक्रिय रहे, जहां मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माना जा रहा है.
- खड़गपुर सदर और रासबिहारी: दिलीप घोष और स्वपन दासगुप्ता जैसे वरिष्ठ चेहरों को उतारकर भाजपा ने शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है.
- आसनसोल दक्षिण और साल्तोरा: अग्निमित्रा पॉल और चंदना बाउरी जैसे मौजूदा विधायकों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है ताकि उनके जमीनी प्रभाव का लाभ उठाया जा सके.
भाजपा की मिशन बंगाल रणनीति
भाजपा की रणनीति इस बार बहुस्तरीय रही है:
- कल्याणकारी वादों की बौछार: भाजपा ने टीएमसी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जवाब में महिलाओं के लिए 3,000 रुपये मासिक सहायता, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का वादा किया है.
- भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था: पार्टी ने पिछले 15 वर्षों के कथित भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और कट मनी संस्कृति पर श्वेत पत्र जारी करने का संकल्प लिया है.
- स्थानीय बनाम बाहरी का काट: अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि यदि भाजपा जीतती है, तो बंगाल का मुख्यमंत्री कोई स्थानीय बंगाली कार्यकर्ता ही होगा, जिससे टीएमसी के आउटसाइडर नैरेटिव को कमजोर किया जा सके।
- ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक पहचान: सीएए (CAA) को लागू करने का वादा और सोनार बांग्ला का विजन भाजपा के अभियान के केंद्र में रहा है.
क्या रुकेगा टीएमसी का 15 साल का शासन?
एग्जिट पोल के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि टीएमसी के 15 साल के अभेद्य दुर्ग में भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई है. हालांकि, भाजपा नेता अभी भी फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं क्योंकि किसी भी पोल ने ‘क्लीन स्वीप’ या भारी सत्ता विरोधी लहर की बात नहीं की है. फिलहाल, मुकाबला नेक-टू-नेक है और फाल्टा जैसी सीटों पर दोबारा मतदान का फैसला यह बताता है कि एक-एक सीट की लड़ाई कितनी अहम है. 24 मई को आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि अमित शाह का 170 का लक्ष्य पूरा होता है या ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ एक बार फिर भारी पड़ती है.
|क्रम
|विधानसभा सीट
|कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|1
|मेखलीगंज
|दधिराम रॉय
|BJP
|2
|माथाभांगा
|निसिथ प्रमाणिक
|BJP
|3
|कूचबिहार उत्तर
|सुकुमार रॉय
|BJP
|4
|कूचबिहार दक्षिण
|रथींद्रनाथ बोस
|BJP
|5
|सीतलकुची
|सावित्री बर्मन
|BJP
|6
|सिताई
|अशुतोष बर्मा
|BJP
|7
|दिनहाटा
|अजय रॉय
|BJP
|8
|नटाबाड़ी
|गिरिजा शंकर रॉय
|BJP
|9
|तूफानगंज
|मालती रावा रॉय
|BJP
|10
|कुमारग्राम
|मनोज कुमार उरांव
|BJP
|11
|कालचिनी
|बिशाल लामा
|BJP
|12
|अलीपुरद्वार
|परितोष दास
|BJP
|13
|फालाकाटा
|दीपक बर्मन
|BJP
|14
|मदारीहाट
|लक्ष्मण लिम्बू
|BJP
|15
|धूपगुड़ी
|नरेश चंद्र रॉय
|BJP
|16
|मयनागुड़ी
|दलिम रॉय
|BJP
|17
|जलपाईगुड़ी
|अनंत देव अधिकारी
|BJP
|18
|राजगंज
|दिनेश सरकार
|BJP
|19
|दबग्राम-फुलबाड़ी
|शिखा चटर्जी
|BJP
|20
|माल
|सुकड़ा मुंडा
|BJP
|21
|नागराकाटा
|पुना भेंगरा
|BJP
|22
|कालिम्पोंग
|भारत छेत्री
|BJP
|23
|दार्जिलिंग
|नोमान राय
|BJP
|25
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी
|आनंदमय बर्मन
|BJP
|26
|सिलीगुड़ी
|डॉ. शंकर घोष
|BJP
|27
|फांसीदेवा
|दुर्गा मुर्मू
|BJP
|29
|इस्लामपुर
|चित्रजीत रॉय
|BJP
|30
|गोलपोखर
|सरजीत बिस्वास
|BJP
|31
|चकुलिया
|मनोज जैन
|BJP
|32
|करंदीघी
|बिराज बिस्वास
|BJP
|33
|हेमताबाद
|हरिपद बर्मन
|BJP
|34
|कालियागंज
|उत्पल महाराज
|BJP
|35
|रायगंज
|कौशिक चौधरी
|BJP
|37
|कुशमंडी
|तपस चंद्र रॉय
|BJP
|38
|कुमारगंज
|सुवेंदु सरकार
|BJP
|39
|बालुरघाट
|बिद्युत रॉय
|BJP
|40
|तपन
|बुधराय टुडू
|BJP
|41
|गंगारामपुर
|सत्येंद्र नाथ राय
|BJP
|42
|हरिरामपुर
|देबब्रत मजूमदार
|BJP
|43
|हबीबपुर
|जोएल मुर्मू
|BJP
|44
|गाज़ोल
|चिन्मय देव बर्मन
|BJP
|45
|चांचल
|रतन दास
|BJP
|47
|मालतीपुर
|आशीष दास
|BJP
|48
|रतुआ
|अभिषेक सिंघानिया
|BJP
|49
|मानिकचक
|गौर चंद्र मंडल
|BJP
|50
|मालदा
|गोपाल चंद्र साहा
|BJP
|51
|इंग्लिश बाजार
|अम्लान भादुड़ी
|BJP
|52
|मोथाबाड़ी
|निबारन घोष
|BJP
|53
|सुजापुर
|अभिराज चौधरी
|BJP
|57
|सूती
|महाबीर घोष
|BJP
|59
|रघुनाथगंज
|सुरजीत पोद्दार
|BJP
|61
|लालगोला
|अमर कुमार दास
|BJP
|62
|भगवांगोला
|भास्कर सरकार
|BJP
|64
|मुर्शिदाबाद
|गौरी शंकर घोष
|BJP
|70
|रेजीनगर
|बापन घोष
|BJP
|71
|बेलडांगा
|भारत कुमार झावर
|BJP
|72
|बहारामपुर
|सुब्रत मैत्रा
|BJP
|73
|हरिहरपारा
|तन्मय बिस्वास
|BJP
|74
|नौदा
|राणा मंडल
|BJP
|75
|डोमकल
|नंदा दुलाल पाल
|BJP
|76
|जलंगी
|नबा कुमार सरकार
|BJP
|77
|करीमपुर
|समरेंद्रनाथ घोष
|BJP
|79
|पलाशीपारा
|अनीमा दत्ता
|BJP
|80
|कालिगंज
|बापन घोष
|BJP
|85
|कृष्णनगर दक्षिण
|साधन घोष
|BJP
|86
|शांतिपुर
|स्वपन दास
|BJP
|87
|रानाघाट उत्तर पश्चिम
|पार्थ सारथी चटर्जी
|BJP
|88
|कृष्णगंज
|सुकांत बिस्वास
|BJP
|89
|रानाघाट उत्तर पूर्व
|असीम बिस्वास
|BJP
|90
|रानाघाट दक्षिण
|डॉ. असीम बिस्वास
|BJP
|91
|चकदहा
|बंकिम चंद्र घोष
|BJP
|93
|हरिंगहाटा
|असीम सरकार
|BJP
|94
|बगदाह
|सोमा ठाकुर
|BJP
|95
|बोंगांव उत्तर
|अशोक किर्तनिया
|BJP
|96
|बोंगांव दक्षिण
|स्वपन मजूमदार
|BJP
|97
|गैघाटा
|सुब्रत ठाकुर
|BJP
|98
|स्वरूपनगर
|तारक साहा
|BJP
|99
|बादुरिया
|सुकृति सरकार
|BJP
|100
|हाबरा
|देबदास मंडल
|BJP
|101
|अशोकनगर
|डॉ. सोमय हीरा
|BJP
|102
|आमडांगा
|अरिंदम डे
|BJP
|103
|बीजपुर
|सुदीप्त दास
|BJP
|104
|नैहाटी
|सुमित्रो चटर्जी
|BJP
|105
|भाटपाड़ा
|पवन कुमार सिंह
|BJP
|106
|जगतदल
|डॉ. राजेश कुमार
|BJP
|107
|नोआपाड़ा
|अर्जुन सिंह
|BJP
|108
|बैरकपुर
|कौस्तव बागची
|BJP
|109
|खड़दह
|डॉ. कल्याण चक्रवर्ती
|BJP
|111
|पानीहाटी
|रत्ना देबनाथ
|BJP
|112
|कामरहाटी
|अरूप चौधरी
|BJP
|113
|बारानगर
|सजल घोष
|BJP
|114
|दमदम
|अरिजीत बक्शी
|BJP
|115
|राजारहाट न्यूटाउन
|पियूष कनोडिया
|BJP
|116
|बिधाननगर
|डॉ. शरद्वत मुखोपाध्याय
|BJP
|117
|राजारहाट गोपालपुर
|तरुण ज्योति तिवारी
|BJP
|119
|बारासात
|शंकर चटर्जी
|BJP
|120
|देगंगा
|तरुण कांती घोष
|BJP
|121
|हरुआ
|भास्कर मंडल
|BJP
|122
|मिनाखां (SC)
|रुद्रेंद्र पात्र
|BJP
|123
|संदेशखाली (ST)
|सनत सरदार
|BJP
|124
|बसिरहाट दक्षिण
|डॉ. सूरज बनर्जी
|BJP
|125
|बसिरहाट उत्तर
|नारायण चंद्र मंडल
|BJP
|126
|हिंगलगंज (SC)
|रेखा पात्र
|BJP
|127
|गोसाबा
|विकार्नो नस्कर
|BJP
|128
|बसंती
|बिकाश सरदार
|BJP
|129
|कुलतली
|माधबी महालदार
|BJP
|130
|पाथरप्रतिमा
|असीत कुमार हलदर
|BJP
|131
|काकद्वीप
|दीपंकर जाना
|BJP
|132
|सागर
|सुमंता मंडल
|BJP
|133
|कुलपी
|अबनी नस्कर
|BJP
|134
|रायदिघी
|पलाश राणा
|BJP
|135
|मंदरबाजार
|मल्लिका पैक
|BJP
|136
|जयनगर
|आलोक हलदर
|BJP
|137
|बारुईपुर पूर्व
|तुम्पा सरदार
|BJP
|138
|कैनिंग पश्चिम
|प्रसांत बायेन
|BJP
|139
|कैनिंग पूर्व
|आशिम सापुई
|BJP
|140
|बारुईपुर पश्चिम
|बिस्वजीत पॉल
|BJP
|141
|मगराहाट पूर्व
|उत्तम कुमार बनिक
|BJP
|142
|मगराहाट पश्चिम
|गौर सुंदर घोष
|BJP
|143
|डायमंड हार्बर
|दीपक कुमार हलदर
|BJP
|144
|फलता
|देबांगशु पांडा
|BJP
|145
|सतगाछिया
|अग्निस्वर नस्कर
|BJP
|146
|बिष्णुपुर
|विश्वजीत खान
|BJP
|147
|सोनारपुर दक्षिण
|रूपा गांगुली
|BJP
|148
|भांगड़
|जयंत गायेन
|BJP
|149
|कसबा
|संदीप बनर्जी
|BJP
|150
|जादवपुर
|सरबोरी मुखर्जी
|BJP
|151
|सोनारपुर उत्तर
|देबाशीष धर
|BJP
|152
|टॉलीगंज
|पापिया अधिकारी
|BJP
|153
|बेहाला पूर्व
|सुनील महाराज
|BJP
|154
|बेहाला पश्चिम
|डॉ. इंद्रनील खान
|BJP
|155
|महेशतला
|तमनाथ भौमिक
|BJP
|156
|बजबज
|डॉ. तरुण आदक
|BJP
|157
|मेटियाब्रुज
|वीर बहादुर सिंह
|BJP
|159
|भवानीपुर
|सुवेंदु अधिकारी
|BJP
|160
|रशबेहारी
|स्वपन दास गुप्ता
|BJP
|161
|बालीगंज
|डॉ. शतरूपा
|BJP
|162
|चौरंगी
|संतोष पाठक
|BJP
|163
|एंटली
|प्रियंका तिब्रेवाल
|BJP
|164
|बेलियाघाटा
|डॉ. पार्थ चौधरी
|BJP
|165
|जोरासांको
|विजय ओझा
|BJP
|166
|श्यामपुकुर
|पूर्णिमा चक्रवर्ती
|BJP
|167
|मानिकतला
|तपस रॉय
|BJP
|168
|काशीपुर-बेलगाछिया
|रितेश तिवारी
|BJP
|169
|बाली
|संजय सिंह
|BJP
|170
|हावड़ा उत्तर
|उमेश राय
|BJP
|171
|हावड़ा मध्य
|बिप्लब मंडल
|BJP
|172
|शिवपुर
|रुद्रनील घोष
|BJP
|173
|हावड़ा दक्षिण
|श्यामल हाती
|BJP
|174
|सांकराइल
|बरनाली ढाली
|BJP
|175
|पंचला
|रंजन कुमार पॉल
|BJP
|177
|उलूबेरिया उत्तर
|चिरन बेरा
|BJP
|178
|उलूबेरिया दक्षिण
|स्वामी मंगलानंद पुरी
|BJP
|179
|श्यामपुर
|डॉ. हिरण्मय चट्टोपाध्याय
|BJP
|180
|बागनान
|प्रेमांग्शु राणा
|BJP
|181
|अमता
|अमित सामंत
|BJP
|182
|उदयनारायणपुर
|प्रभाकर पंडित
|BJP
|183
|जगतबल्लभपुर
|अनुपम घोष
|BJP
|184
|डोमजूर
|गोबिंद हाजरा
|BJP
|185
|उत्तरपाड़ा
|दिपांजन चक्रवर्ती
|BJP
|186
|श्रीरामपुर
|भास्कर भट्टाचार्य
|BJP
|187
|चंपदानी
|दिलीप सिंह
|BJP
|188
|सिंगूर
|डॉ. अरूप कुमार दास
|BJP
|189
|चंदननगर
|दीपांजन गुहा
|BJP
|190
|चुंचुड़ा
|सुबीर नाग
|BJP
|191
|बालागढ़
|सुमना सरकार
|BJP
|192
|पांडुआ
|तुषार मजूमदार
|BJP
|193
|सप्तग्राम
|स्वराज घोष
|BJP
|194
|चंदीतला
|देबाशीष मुखर्जी
|BJP
|195
|जांगीपाड़ा
|प्रसेंजीत बाग
|BJP
|196
|हरिपाल
|मधुमिता घोष
|BJP
|197
|धनियाखाली
|बरनाली दास
|BJP
|198
|तारकेश्वर
|संतु पान
|BJP
|199
|पुर्शुरा
|बिमान घोष
|BJP
|200
|आरामबाग
|हेमंत बाग
|BJP
|201
|गोगहाट
|प्रशांत दीघर
|BJP
|202
|खानाकुल
|सुसांत घोष
|BJP
|203
|तमलुक
|डॉ. हरे कृष्ण बेड़ा
|BJP
|204
|पांशकुड़ा पूर्व
|सुब्रत मैती
|BJP
|205
|पांशकुड़ा पश्चिम
|सिंटू सेनापति
|BJP
|206
|मोयना
|अशोक डिंडा
|BJP
|207
|नंदकुमार
|निर्मल खानरा
|BJP
|208
|महिषादल
|सुभाष पांजा
|BJP
|209
|हल्दिया
|प्रदीप कुमार बिजोली
|BJP
|210
|नंदीग्राम
|सुवेंदु अधिकारी
|BJP
|211
|चांदीपुर
|पियूष कांति दास
|BJP
|212
|पताशपुर
|तपन मैती
|BJP
|213
|कांथी उत्तर
|सुमिता सिन्हा
|BJP
|214
|भगवानपुर
|संतोष प्रमाणिक
|BJP
|215
|खेजुरी
|सुब्रत पाइक
|BJP
|216
|कांथी दक्षिण
|अरूप कुमार दास
|BJP
|217
|रामनगर
|चंद्र शेखर मंडल
|BJP
|218
|एगरा
|दिव्येंदु अधिकारी
|BJP
|219
|दांतन
|अजीत कुमार जना
|BJP
|220
|नयाग्राम
|अमिया किस्कू
|BJP
|221
|गोपीबल्लवपुर
|राजेश महतो
|BJP
|222
|झारग्राम
|लक्ष्मीकांत साहू
|BJP
|223
|केसियारी
|भद्र हेम्ब्रम
|BJP
|224
|खड़गपुर सदर
|दिलीप घोष
|BJP
|225
|नारायणगढ़
|रमा प्रसाद गिरी
|BJP
|226
|सबंग
|अमल पांडा
|BJP
|227
|पिंगला
|स्वागता मन्ना
|BJP
|228
|खड़गपुर
|तपन भुइया
|BJP
|229
|देबरा
|शुभाशीष ओम
|BJP
|230
|दासपुर
|तपन दत्ता
|BJP
|231
|घाटाल
|सितल कापत
|BJP
|232
|चंद्रकोना
|सुकांत डोलुई
|BJP
|233
|गरबेटा
|प्रदीप लोढ़ा
|BJP
|234
|सालबोनी
|बिमान महतो
|BJP
|235
|केशपुर
|सुवेंदु सामंता
|BJP
|236
|मेदिनीपुर
|डॉ. शंकर गुच्छैत
|BJP
|237
|बिनपुर
|डॉ. प्रणत टुडू
|BJP
|238
|बंडवान
|लाबसेन बास्के
|BJP
|239
|बलरामपुर
|जलधर महतो
|BJP
|240
|बाघमुंडी
|रहीदास महतो
|BJP
|241
|जयपुर
|बिस्वजीत महतो
|BJP
|242
|पुरुलिया
|सुदीप मुखर्जी
|BJP
|243
|मानबाजार
|मोयना मुर्मू
|BJP
|244
|काशीपुर
|कमलकांत हांसदा
|BJP
|245
|पारा
|नदियार चंद्र बाउरी
|BJP
|246
|रघुनाथपुर
|ममोनी बाउरी
|BJP
|247
|सालतोरा
|चंदना बाउरी
|BJP
|248
|छातना
|सत्यनारायण मुखोपाध्याय
|BJP
|249
|रानीबांध
|क्षुदिराम टुडू
|BJP
|250
|रायपुर
|क्षेत्र मोहन हांसदा
|BJP
|251
|तलडांगरा
|सौविक पात्रा
|BJP
|252
|बांकुरा
|नीलाद्रि शेखर दाना
|BJP
|253
|बारजोड़ा
|बिल्लेश्वर सिंहा
|BJP
|254
|ओंडा
|अमरनाथ शंखा
|BJP
|255
|बिष्णुपुर
|शुक्ला चटर्जी
|BJP
|256
|कोटुलपुर
|लक्ष्मीकांत मजूमदार
|BJP
|257
|इंदास
|निर्मल कुमार धारा
|BJP
|258
|सोनामुखी
|दिवाकर घरामी
|BJP
|259
|खंडघोष
|गौतम धारा
|BJP
|260
|बर्धमान दक्षिण
|मौमिता बिस्वास मिश्रा
|BJP
|261
|रैना
|सुभाष पात्रा
|BJP
|262
|जमालपुर
|अरुण हलदर
|BJP
|263
|मोंटेश्वर
|सैकत पांजा
|BJP
|264
|कालना
|सिद्धार्थ मजूमदार
|BJP
|265
|मेमारी
|मानव गुहा
|BJP
|266
|बर्धमान उत्तर
|संजय दास
|BJP
|267
|भातार
|सौमेन कार्फा
|BJP
|268
|पूर्वस्थली दक्षिण
|प्राणकृष्ण तापदार
|BJP
|269
|पूर्वस्थली उत्तर
|गोपाल चट्टोपाध्याय
|BJP
|270
|कटवा
|कृष्ण घोष
|BJP
|271
|केतुग्राम
|अनादी घोष
|BJP
|272
|मंगलकोट
|शिशिर घोष
|BJP
|273
|आउसग्राम
|कलिता माजी
|BJP
|274
|गलसी
|राजू पात्रा
|BJP
|275
|पांडाबेश्वर
|जितेंद्र कुमार तिवारी
|BJP
|276
|दुर्गापुर पूर्व
|चंद्रशेखर बनर्जी
|BJP
|277
|दुर्गापुर पश्चिम
|लक्ष्मण चंद्र घोरुई
|BJP
|278
|रानीगंज
|पार्थ घोष
|BJP
|279
|जामुड़िया
|डॉ. बिजन मुखर्जी
|BJP
|280
|आसनसोल दक्षिण
|अग्निमित्रा पॉल
|BJP
|281
|आसनसोल उत्तर
|कृष्णेंदु मुखर्जी
|BJP
|282
|कुल्टी
|अजय कुमार पोद्दार
|BJP
|283
|बरबनी
|अरिजीत रॉय
|BJP
|284
|दुबराजपुर
|अनुप कुमार साहा
|BJP
|285
|सूरी
|जगन्नाथ चट्टोपाध्याय
|BJP
|286
|बोलपुर
|दिलीप कुमार घोष
|BJP
|287
|नानूर
|खोकन दास
|BJP
|288
|लाबपुर
|देबाशीष ओझा
|BJP
|289
|सैंथिया
|कृष्णकांत साहा
|BJP
|290
|मयूरेश्वर
|दूध कुमार मंडल
|BJP
|291
|रामपुरहाट
|ध्रुब साहा
|BJP
|292
|हंशन
|निखिल बनर्जी
|BJP
|293
|नलहाटी
|अनिल सिंह
|BJP
|294
|मुरारई
|रिंकी घोष
|BJP
