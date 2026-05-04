West Bengal Election Results 2026 Winner List: बंगाल में कितने सीटें लाकर टीएमसी बरकरार रखेगी सरकार? यहां देखें पश्चिम बंगाल चुनाव के विनर लिस्ट
West Bengal Assembly Election 2026 Winner List (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव/इलेक्शन 2026 विनर लिस्ट ): पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के विनर की लिस्ट काउंटिंग के बाद जारी होनी है. वहीं, काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी.
West Bengal Assembly Election TMC Winners List: पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए रिजल्ट की काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी. बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीचकांटे की टक्कर है. वहीं, लेफ्ट पार्टियां भी इस चुनाव में खुद को रिवाइव करने में लगी है. ऐसे में 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल राज्य की कमान किसे मिलती है, नागरिकों ने किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है. देखना दिलचस्प रहेगा…
भाजपा बनाम टीएमसी
2026 के इस चुनाव ने दो बिल्कुल अलग चुनावी रणनीतियों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का हाई-डेसिबल राष्ट्रीय अभियान है, जिसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और बड़े राष्ट्रीय मुद्दों ने धार दी है. भाजपा ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है.
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पूरी तरह से जमीनी संगठन और क्षेत्रीय गौरव पर भरोसा जताया है. टीएमसी की रणनीति का मुख्य स्तंभ उनकी कल्याणकारी योजनाएं जैसे- लक्ष्मी भंडार और अन्य सरकारी लाभ और लोकल लेवल पर जनता से सीधा जुड़ाव रहा है. यह चुनाव इस बात का लिटमस टेस्ट होगा कि बंगाल की जनता राष्ट्रीय नैरेटिव को चुनती है या फिर दीदी के ‘लोकल कनेक्ट’ और योजनाओं को प्राथमिकता देती है. वहीं, पिछले कुछ चुनावों से हाशिए पर सिमट गए वामपंथी दलों (Left Front) और कांग्रेस के लिए यह चुनाव ‘करो या मरो’ की स्थिति जैसा है। दोनों ही पार्टियां इस उम्मीद में हैं कि वे कुछ पॉकेट क्षेत्रों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगी।
बंगाल चुनाव की हाई-प्रोफाइल सीट
बंगाल में इस बार कई हाई-प्रोफाइल सीटें चर्चा के केंद्र में हैं. फाल्टा के अलावा, नंदीग्राम, भवानीपुर और डायमंड हार्बर जैसी सीटों पर भी सबकी नजरें हैं. इन सीटों पर होने वाला मतदान न केवल उम्मीदवारों की जीत-हार तय करेगा, बल्कि राज्य के सबसे बड़े नेताओं के प्रभाव को भी मापेगा. फाल्टा में 21 मई को होने वाले दोबारा मतदान ने इस सीट को देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बना दिया है.
|क्रम
|विधानसभा सीट
|TMC कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|1
|मेखलीगंज (SC)
|परेश चंद्र अधिकारी
|TMC
|2
|माथाभांगा (SC)
|सबलु बर्मन
|TMC
|3
|कूचबिहार उत्तर (SC)
|पार्थ प्रतिम रॉय
|TMC
|4
|कूचबिहार दक्षिण
|अविजीत डे भौमिक
|TMC
|5
|सीतलकुची (SC)
|हरिहर दास
|TMC
|6
|सिताई (SC)
|संगीता रॉय बसुनिया
|TMC
|7
|दिनहाटा
|उदयन गुहा
|TMC
|8
|नटाबाड़ी
|सैलेन बर्मन
|TMC
|9
|तूफानगंज
|शिब शंकर पॉल
|TMC
|10
|कुमारग्राम (ST)
|राजीव तिर्की
|TMC
|11
|कालचिनी (ST)
|बिरेंद्र बारा
|TMC
|12
|अलीपुरद्वार
|सुमन कांजीलाल
|TMC
|13
|फालाकाटा (SC)
|सुभाष चंद्र रॉय
|TMC
|14
|मदारीहाट (ST)
|जय प्रकाश टोप्पो
|TMC
|15
|धूपगुड़ी (SC)
|डॉ. निर्मल चंद्र रॉय
|TMC
|16
|मयनागुड़ी (SC)
|राममोहन रॉय
|TMC
|17
|जलपाईगुड़ी (SC)
|कृष्ण दास
|TMC
|18
|राजगंज (SC)
|स्वप्ना बर्मन
|TMC
|19
|दबग्राम-फुलबाड़ी
|रंजन शील शर्मा
|TMC
|20
|माल (ST)
|बुलू चिक बड़ाइक
|TMC
|21
|नागराकाटा (ST)
|संजय कुजूर
|TMC
|25
|माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC)
|शंकर मालाकार
|TMC
|26
|सिलीगुड़ी
|गौतम देव
|TMC
|27
|फांसीदेवा (ST)
|रीना टोप्पो एक्का
|TMC
|28
|चोपड़ा
|हामिदुल रहमान
|TMC
|29
|इस्लामपुर
|कनैया लाल अग्रवाल
|TMC
|30
|गोलपोखर
|मोहम्मद गुलाम रब्बानी
|TMC
|31
|चकुलिया
|मिनहाजुल आरफिन आजाद
|TMC
|32
|करंदीघी
|गौतम पॉल
|TMC
|33
|हेमताबाद (SC)
|सत्यजीत बर्मन
|TMC
|34
|कालियागंज (SC)
|निताई बैश्य
|TMC
|35
|रायगंज
|कृष्ण कल्याणी
|TMC
|36
|इटाहर
|मोसरफ हुसैन
|TMC
|37
|कुशमंडी (SC)
|रेखा रॉय
|TMC
|38
|कुमारगंज
|तोराफ हुसैन मंडल
|TMC
|39
|बालुरघाट
|अर्पिता घोष
|TMC
|40
|तपन (ST)
|चिंतामोनी बिहा
|TMC
|41
|गंगारामपुर (SC)
|गौतम दास
|TMC
|42
|हरिरामपुर
|बिप्लब मित्रा
|TMC
|43
|हबीबपुर (ST)
|अमल किस्कू
|TMC
|44
|गाज़ोल (SC)
|प्रसेंजित दास
|TMC
|45
|चांचल
|प्रसून बनर्जी
|TMC
|46
|हरिश्चंद्रपुर
|मतेबुर रहमान
|TMC
|47
|मालतीपुर
|अब्दुर रहीम बॉक्सी
|TMC
|48
|रतुआ
|समर मुखर्जी
|TMC
|49
|मानिकचक
|कविता मंडल
|TMC
|50
|मालदा (SC)
|लिपिका बर्मन घोष
|TMC
|51
|इंग्लिश बाजार
|असीस कुंडू
|TMC
|52
|मोथाबाड़ी
|नज़रुल इस्लाम
|TMC
|53
|सुजापुर
|सबीना यासमीन
|TMC
|54
|बैष्णवनगर
|चंदना सरकार
|TMC
साउथ बंगाल में कैसा रूख?
|क्रम
|विधानसभा सीट
|TMC कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|55
|फरक्का
|अमीरुल इस्लाम
|TMC
|56
|समसेरगंज
|नूर आलम
|TMC
|68
|कांदी
|अपूर्व सरकार
|TMC
|69
|भारतपुर
|मुस्तफिजुर रहमान
|TMC
|70
|रेजीनगर
|अताउर रहमान
|TMC
|71
|बेलडांगा
|रबिउल आलम
|TMC
|72
|बहारामपुर
|नारू गोपाल मुखर्जी
|TMC
|73
|हरिहरपारा
|नियामत शेख
|TMC
|74
|नौदा
|शाहिना मुमताज
|TMC
|75
|डोमकल
|हुमायूं कबीर
|TMC
|76
|जलंगी
|बाबर अली
|TMC
कोलकाता सहित इन जगहों पर कैसा रहा परिणाम
|क्रम
|विधानसभा सीट
|TMC कैंडिडेट
|पार्टी
|रिजल्ट
|77
|करीमपुर
|सोहम चक्रवर्ती
|TMC
|82
|चापरा
|जेबर शेख
|TMC
|83
|कृष्णनगर उत्तर
|अविनाभ भट्टाचार्य
|TMC
|99
|बादुरिया
|बुरहानुल मुकद्दिन
|TMC
|100
|हाबरा
|ज्योतिप्रिय मलिक
|TMC
|102
|खड़दह
|देवदीप पुरोहित
|TMC
|103
|दमदम उत्तर
|चंद्रिमा भट्टाचार्य
|TMC
|109
|कामरहाटी
|मदन मित्रा
|TMC
|113
|बारानगर
|सायंतिका बनर्जी
|TMC
|114
|दमदम
|ब्रत्य बसु
|TMC
|115
|राजारहाट न्यूटाउन
|तापस चटर्जी
|TMC
|116
|बिधाननगर
|सुजीत बोस
|TMC
|158
|कोलकाता पोर्ट
|फिरहाद हकीम
|TMC
|159
|भवानीपुर
|ममता बनर्जी
|TMC
|160
|रशबेहारी
|देबाशीष कुमार
|TMC
|161
|बालीगंज
|सोवांदेब चट्टोपाध्याय
|TMC
|167
|मानिकतला
|श्रेया पांडे
|TMC
|186
|भांगड़
|साउकत मोल्ला
|TMC
|187
|कसबा
|जावेद अहमद खान
|TMC
|188
|जादवपुर
|देबब्रत मजूमदार
|TMC
|190
|बेहाला पूर्व
|सुभाषिश चक्रवर्ती
|TMC
|191
|बेहाला पश्चिम
|रत्ना चटर्जी
|TMC
|193
|मेटियाब्रुज
|अब्दुल खालेक मोल्ला
|TMC
|202
|उलुबेरिया पूर्व
|ऋतब्रत बनर्जी
|TMC
|210
|नंदीग्राम
|पबित्र कर
|TMC
|211
|चांदीपुर
|उत्तम बारिक
|TMC
|185
|सोनारपुर दक्षिण
|अरुंधुति मैत्रा
|TMC
