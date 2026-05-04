West Bengal Election Results 2026 Winner List: बंगाल में कितने सीटें लाकर टीएमसी बरकरार रखेगी सरकार? यहां देखें पश्चिम बंगाल चुनाव के विनर लिस्ट

West Bengal Assembly Election 2026 Winner List (पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव/इलेक्शन 2026 विनर लिस्ट ): पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के विनर की लिस्ट काउंटिंग के बाद जारी होनी है. वहीं, काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

Published date india.com Published: May 4, 2026 6:52 AM IST
टीएमसी कितनी सीटें जीतकर बनाएगी सरकार?

West Bengal Assembly Election TMC Winners List: पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए रिजल्ट की काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी. बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीचकांटे की टक्कर है. वहीं, लेफ्ट पार्टियां भी इस चुनाव में खुद को रिवाइव करने में लगी है. ऐसे में 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल राज्य की कमान किसे मिलती है, नागरिकों ने किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है. देखना दिलचस्प रहेगा…

भाजपा बनाम टीएमसी

2026 के इस चुनाव ने दो बिल्कुल अलग चुनावी रणनीतियों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का हाई-डेसिबल राष्ट्रीय अभियान है, जिसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और बड़े राष्ट्रीय मुद्दों ने धार दी है. भाजपा ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है.

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पूरी तरह से जमीनी संगठन और क्षेत्रीय गौरव पर भरोसा जताया है. टीएमसी की रणनीति का मुख्य स्तंभ उनकी कल्याणकारी योजनाएं जैसे- लक्ष्मी भंडार और अन्य सरकारी लाभ और लोकल लेवल पर जनता से सीधा जुड़ाव रहा है. यह चुनाव इस बात का लिटमस टेस्ट होगा कि बंगाल की जनता राष्ट्रीय नैरेटिव को चुनती है या फिर दीदी के ‘लोकल कनेक्ट’ और योजनाओं को प्राथमिकता देती है. वहीं, पिछले कुछ चुनावों से हाशिए पर सिमट गए वामपंथी दलों (Left Front) और कांग्रेस के लिए यह चुनाव ‘करो या मरो’ की स्थिति जैसा है। दोनों ही पार्टियां इस उम्मीद में हैं कि वे कुछ पॉकेट क्षेत्रों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगी।

बंगाल चुनाव की हाई-प्रोफाइल सीट

बंगाल में इस बार कई हाई-प्रोफाइल सीटें चर्चा के केंद्र में हैं. फाल्टा के अलावा, नंदीग्राम, भवानीपुर और डायमंड हार्बर जैसी सीटों पर भी सबकी नजरें हैं. इन सीटों पर होने वाला मतदान न केवल उम्मीदवारों की जीत-हार तय करेगा, बल्कि राज्य के सबसे बड़े नेताओं के प्रभाव को भी मापेगा. फाल्टा में 21 मई को होने वाले दोबारा मतदान ने इस सीट को देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बना दिया है.

क्रम विधानसभा सीट TMC कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
1 मेखलीगंज (SC) परेश चंद्र अधिकारी TMC
2 माथाभांगा (SC) सबलु बर्मन TMC
3 कूचबिहार उत्तर (SC) पार्थ प्रतिम रॉय TMC
4 कूचबिहार दक्षिण अविजीत डे भौमिक TMC
5 सीतलकुची (SC) हरिहर दास TMC
6 सिताई (SC) संगीता रॉय बसुनिया TMC
7 दिनहाटा उदयन गुहा TMC
8 नटाबाड़ी सैलेन बर्मन TMC
9 तूफानगंज शिब शंकर पॉल TMC
10 कुमारग्राम (ST) राजीव तिर्की TMC
11 कालचिनी (ST) बिरेंद्र बारा TMC
12 अलीपुरद्वार सुमन कांजीलाल TMC
13 फालाकाटा (SC) सुभाष चंद्र रॉय TMC
14 मदारीहाट (ST) जय प्रकाश टोप्पो TMC
15 धूपगुड़ी (SC) डॉ. निर्मल चंद्र रॉय TMC
16 मयनागुड़ी (SC) राममोहन रॉय TMC
17 जलपाईगुड़ी (SC) कृष्ण दास TMC
18 राजगंज (SC) स्वप्ना बर्मन TMC
19 दबग्राम-फुलबाड़ी रंजन शील शर्मा TMC
20 माल (ST) बुलू चिक बड़ाइक TMC
21 नागराकाटा (ST) संजय कुजूर TMC
25 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) शंकर मालाकार TMC
26 सिलीगुड़ी गौतम देव TMC
27 फांसीदेवा (ST) रीना टोप्पो एक्का TMC
28 चोपड़ा हामिदुल रहमान TMC
29 इस्लामपुर कनैया लाल अग्रवाल TMC
30 गोलपोखर मोहम्मद गुलाम रब्बानी TMC
31 चकुलिया मिनहाजुल आरफिन आजाद TMC
32 करंदीघी गौतम पॉल TMC
33 हेमताबाद (SC) सत्यजीत बर्मन TMC
34 कालियागंज (SC) निताई बैश्य TMC
35 रायगंज कृष्ण कल्याणी TMC
36 इटाहर मोसरफ हुसैन TMC
37 कुशमंडी (SC) रेखा रॉय TMC
38 कुमारगंज तोराफ हुसैन मंडल TMC
39 बालुरघाट अर्पिता घोष TMC
40 तपन (ST) चिंतामोनी बिहा TMC
41 गंगारामपुर (SC) गौतम दास TMC
42 हरिरामपुर बिप्लब मित्रा TMC
43 हबीबपुर (ST) अमल किस्कू TMC
44 गाज़ोल (SC) प्रसेंजित दास TMC
45 चांचल प्रसून बनर्जी TMC
46 हरिश्चंद्रपुर मतेबुर रहमान TMC
47 मालतीपुर अब्दुर रहीम बॉक्सी TMC
48 रतुआ समर मुखर्जी TMC
49 मानिकचक कविता मंडल TMC
50 मालदा (SC) लिपिका बर्मन घोष TMC
51 इंग्लिश बाजार असीस कुंडू TMC
52 मोथाबाड़ी नज़रुल इस्लाम TMC
53 सुजापुर सबीना यासमीन TMC
54 बैष्णवनगर चंदना सरकार TMC

साउथ बंगाल में कैसा रूख?

क्रम विधानसभा सीट TMC कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
55 फरक्का अमीरुल इस्लाम TMC
56 समसेरगंज नूर आलम TMC
68 कांदी अपूर्व सरकार TMC
69 भारतपुर मुस्तफिजुर रहमान TMC
70 रेजीनगर अताउर रहमान TMC
71 बेलडांगा रबिउल आलम TMC
72 बहारामपुर नारू गोपाल मुखर्जी TMC
73 हरिहरपारा नियामत शेख TMC
74 नौदा शाहिना मुमताज TMC
75 डोमकल हुमायूं कबीर TMC
76 जलंगी बाबर अली TMC

कोलकाता सहित इन जगहों पर कैसा रहा परिणाम

क्रम विधानसभा सीट TMC कैंडिडेट पार्टी रिजल्ट
77 करीमपुर सोहम चक्रवर्ती TMC
82 चापरा जेबर शेख TMC
83 कृष्णनगर उत्तर अविनाभ भट्टाचार्य TMC
99 बादुरिया बुरहानुल मुकद्दिन TMC
100 हाबरा ज्योतिप्रिय मलिक TMC
102 खड़दह देवदीप पुरोहित TMC
103 दमदम उत्तर चंद्रिमा भट्टाचार्य TMC
109 कामरहाटी मदन मित्रा TMC
113 बारानगर सायंतिका बनर्जी TMC
114 दमदम ब्रत्य बसु TMC
115 राजारहाट न्यूटाउन तापस चटर्जी TMC
116 बिधाननगर सुजीत बोस TMC
158 कोलकाता पोर्ट फिरहाद हकीम TMC
159 भवानीपुर ममता बनर्जी TMC
160 रशबेहारी देबाशीष कुमार TMC
161 बालीगंज सोवांदेब चट्टोपाध्याय TMC
167 मानिकतला श्रेया पांडे TMC
186 भांगड़ साउकत मोल्ला TMC
187 कसबा जावेद अहमद खान TMC
188 जादवपुर देबब्रत मजूमदार TMC
190 बेहाला पूर्व सुभाषिश चक्रवर्ती TMC
191 बेहाला पश्चिम रत्ना चटर्जी TMC
193 मेटियाब्रुज अब्दुल खालेक मोल्ला TMC
202 उलुबेरिया पूर्व ऋतब्रत बनर्जी TMC
210 नंदीग्राम पबित्र कर TMC
211 चांदीपुर उत्तम बारिक TMC
185 सोनारपुर दक्षिण अरुंधुति मैत्रा TMC

Live Updates

  • May 4, 2026 7:12 AM IST
    चाहे वह ईडी (ED) की छापेमारी के बीच आई-पैक (I-PAC) के दफ्तर में निडर होकर घुसना और वहां से ग्रीन फोल्डर व लैपटॉप लेकर बाहर निकलना हो, या 71 वर्ष की आयु में 25 मार्च से अब तक 94 जनसभाओं और 13 पदयात्राओं को संबोधित करना, टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने संदेश दिया कि वह पीछे हटने वालों में से नहीं हैं. आज चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ यह लड़ाई लड़ी है.
  • May 4, 2026 6:53 AM IST

    West Bengal Election Results 2026 Winner List: बंगाल के फाल्टा में 21 मई के दिन दोबारा से चुनाव होगी. वहीं, काउंटिंग 24 मई को जारी किए जाएंगे.

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

