West Bengal Assembly Elections 2021: भारत में कोरोना वायरस से भयावह होते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार (22 अप्रैल, 2021) को एक अहम घोषणा की. उन्होंने कहा कि वो शुक्रवार को देश में कोरोना की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. पीएम ने ट्वीट कर कहा- कल कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा. इसके चलते कल मैं पश्चिम बंगाल में नहीं जाऊंगा.

Tomorrow, will be chairing high-level meetings to review the prevailing COVID-19 situation. Due to that, I would not be going to West Bengal.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2021