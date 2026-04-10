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West Bengal Assembly Elections 2026: भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, जानिए क्या वादे किए, नाम दिया 'भरोसा पत्र'
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसे भरोसा पत्र नाम दिया गया है.
West Bengal Assembly Elections 2026: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसे भरोसा पत्र नाम दिया गया है. बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया. भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में घुसपैठ के मुद्दे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने को प्रमुखता से उठाया है.
भाजपा के घोषणा पत्र में क्या-क्या है?
अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमारा संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल के विकास का रोडमैप है.
भाजपा के घोषणा पत्र में क्या-क्या है?
भाजपा सरकार घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी.
भाजपा सरकार एक-एक घुसपैठियों को चुन कर बाहर करेगी.
45 दिन के अंदर 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा.
भाजपा हर महीने, हर माता (महिला) के बैंक अकाउंट में तीन हजार रुपये ट्रांसफर करेगी.
भाजपा सरकार बनते ही आयुष्मान भारत जैसी सभी केंद्रीय योजनाएं लागू की जाएंगी.
महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
यूनिफार्म सिविल कोड बंगाल में भी 6 माह के अंदर लागू किया जाएगा.
भाजपा सरकार बनते ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गो-तस्करी बंगाल की सीमा से न हो.
भाजपा सरकार बनने पर 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनाए जाएंगे.
भाजपा सरकार बनने बेरोजगार युवाओं को 3 हजार रुपये प्रति महीने भत्ता दिया जाएगा.
पिछली सरकार में घोटाला करने वाले नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सजा दिलाई जाएगी.
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