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West Bengal Assembly Elections 2026 Date Announcement

West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में इस तारीख को होगी वोटिंग, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी

West Bengal Assembly Election 2025: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

West Bengal Election Schedule: चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है. पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य में 7 मई को मतदान होंगे.

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल का 7 मई को खत्म होने वाला है, तो इससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है. वहीं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ रणनीति बनाने मे जुटी हुई है.

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