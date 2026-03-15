West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में इस तारीख को होगी वोटिंग, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी

West Bengal Assembly Election 2025: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

Published date india.com Published: March 15, 2026 4:09 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
West Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल में इस तारीख को होगी वोटिंग, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी

West Bengal Election Schedule: चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है. पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य में 7 मई को मतदान होंगे.

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल का 7 मई को खत्म होने वाला है, तो इससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है. वहीं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ रणनीति बनाने मे जुटी हुई है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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