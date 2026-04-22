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Bengal Elections 2026: इन 10 VIP सीटों पर रहेगी नज़र, सुवेंदु से लेकर हुमायूं तक की किस्मत का होगा फैसला

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की पहले फेज की वोटिंग सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का भी है. अलग-अलग सीटों पर कई दिग्गज नेता आमने-सामने हैं, जिससे यह चरण पूरे चुनाव का सबसे अहम दौर माना जा रहा है.

इस फेज में सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अधीर रंजन चौधरी, तापस बनर्जी, हुमायूं कबीर जैसे VIP कैंडिडेट की किस्मत का फैसला भी होना है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections 2026) के लिए फर्स्ट फेज में गुरुवार (23 अप्रैल) को 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है. ये सीटें 16 जिलों को कवर करती हैं. राज्य में 15 साल से TMC की सरकार है. इस बार शहरी इलाकों में TMC एंटी इंकमबेंसी का सामना कर रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत है. 2026 के चुनाव में TMC जीती, तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. पहले फेज की वोटिंग में ऐसी 10 VIP सीटें हैं, जिनपर सबकी निगाह बनी रहेगी. इस फेज में सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अधीर रंजन चौधरी, तापस बनर्जी, हुमायूं कबीर जैसे VIP कैंडिडेट की किस्मत का फैसला भी होना है. इस आर्टिकल में हम आपको बंगाल की 10 VIP सीटों के बारे में बता रहे हैं.

1.नंदीग्राम

नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे प्रमुख और चर्चा में रहने वाली सीट है. इसके पीछे की मुख्य वजह ऐतिहासिक आंदोलन, राजनीतिक प्रतिष्ठा और 2021 का विधानसभा चुनाव है. यह पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक हिस्सा है, जो बंगाल में सत्ता परिवर्तन का केंद्र रहा है. BJP ने यहां से स्टार कैंडिडेट सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है. अधिकारी पहले 2020 में TMC छोड़ी थी और BJP में शामिल हो गए थे. 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से ही हराया था. सुवेंदु अधिकारी अभी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इस बार नंदीग्राम के साथ-साथ भबानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं. नंदीग्राम में उनका सामना TMC की पवित्रा कर से है, जबकि भबानीपुर में मुकाबला ममता बनर्जी बनाम सुवेंदु अधिकारी रहेगा.

2. खड़गपुर सदर

दिलीप घोष लंबे समय में पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष हैं. इस बार वो खड़गपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं. ये सीट एक सामान्य (अनारक्षित) और हाई-प्रोफाइल सीट है. यहां गैर-बांग्ला समुदाय का काफी प्रभाव है. इस सीट पर घोष का सामना TMC के प्रदीप सरकार से होना है. दिलीप घोष 2019 के लोकसभा चुनावों में राज्य में पार्टी का आधार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं. वह मेदिनीपुर सीट से BJP सांसद भी रह चुके हैं. उन्होंने 2016 में भी खड़गपुर सदर सीट जीती थी. इसके बाद 2021 के चुनाव में BJP के हिरन चटर्जी ने इस सीट से TMC के प्रदीप सरकार के खिलाफ मामूली अंतर से जीत हासिल की थी.

3. बहरामपुर

मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर विधानसभा सीट सामान्य कैटेगरी की सीट है. यहां SC वोटर्स ज्यादा हैं. कांग्रेस ने इस सीट से अधीर रंजन चौधरी को उतारा है. चौधरी कांग्रेस के लंबे समय से सांसद हैं और बहरामपुर सीट से रिकॉर्ड पांच बार सांसद रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें TMC नेता और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हराया था. अब वे बहरामपुर से BJP के सुब्रत मैत्रा के खिलाफ विधायकी चुनाव लड़कर अपने गढ़ को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

4.आसनसोल दक्षिण

आसनसोल दक्षिण, पश्चिम बर्धवान जिले का एक सामान्य वर्ग का विधानसभा क्षेत्र है. ये आसनसोल लोकसभा सीट के सात खंडों में से एक है. इस सीट पर BJP ने अग्निमित्रा पॉल को उतारा है.अग्निमित्रा पॉल BJP की प्रमुख महिला नेताओं में से एक हैं. उन्हें TMC की मुखर आलोचकों में गिना जाता है. पॉल 2019 में BJP में शामिल हुईं. उन्होंने 2021 में TMC की सायनी घोष को हराया. 2026 के चुनाव में TMC के तापस बनर्जी का सामना करेंगी.

5.चंचल

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित चंचल विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक कहानी काफी दिलचस्प रही है. यह सीट 2011 में पुराने खरबा विधानसभा क्षेत्र के विभाजन के बाद अस्तित्व में आई थी. वर्तमान में यह मालदा उत्तर (Maldaha Uttar) लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. कांग्रेस ने इस सीट से भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है.

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6.हिंगलगंज

हिंगलगंज सुंदरबन के किनारे एक दूरदराज का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है. हिंगलगंज, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट उपखंड का एक ब्लॉक-स्तरीय शहर है. इसे लंबे समय तक कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था, जिसे हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने भेद दिया है. हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र, जो 1967 में बनाया गया था और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है. यहां से BJP ने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है. पात्रा संदेशखाली विरोध प्रदर्शनों के बाद सुर्खियों में आईं. BJP ने 2024 में उन्हें बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था. लेकिन, TMC के हाजी नूरुल इस्लाम ने उन्हें हरा दिया था. अब रेखा पात्रा हिंगलगंज से विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं.

7.डोमकल

डोमकल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक उप-मंडल है. ये मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. यह एक सामान्य श्रेणी (General Category) की सीट है. डोमकल विधानसभा सीट की स्थापना 1967 में हुई थी और तब से अब तक यहां 14 बार चुनाव हो चुके हैं. लंबे समय तक यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPM का गढ़ मानी जाती रही है. इस सीट पर हुमायूं कबीर मुख्य चेहरा है. कबीर का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू होकर TMC, फिर BJP, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने और आखिरकार TMC में लौटने का रहा है. बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का प्रस्ताव रखने के कारण उन्हें 2025 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई ली. इसी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं.

8. माथाभांगा

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की माथाभांगा (SC) विधानसभा सीट एक प्रमुख अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है. 2026 के विधानसभा चुनाव में यहां BJP ने निशीथ प्रमाणिक और TMC के डॉ. सबलू बर्मन के बीच मुख्य मुकाबला है. 2021 में इस सीट पर BJP के सुशील बर्मन ने जीत दर्ज की थी. यह क्षेत्र कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.

9. दिनहाटा

दिनहाटा एक म्युनिसिपल शहर है और उत्तरी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक सबडिवीजन का हेडक्वार्टर है. यह भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के पास पूर्वी हिमालय की तलहटी के समतल जलोढ़ मैदानों में बसा है. यह एक जनरल कैटेगरी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है. दिनहाटा 1951 में एक चुनाव क्षेत्र के तौर पर बना था और अब तक 18 असेंबली चुनाव हुए हैं, जिसमें 2021 का उपचुनाव भी शामिल है. TMC ने इस सीट से राज्य मंत्री उदयन गुहा को उतारा है.

10. सिलीगुड़ी

दार्जिलिंग जिले में आने वाला सिलीगुड़ी कोलकाता और आसनसोल के बाद पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहरी सेंटर है. ये जलपाईगुड़ी शहर के साथ ट्विन सिटीज बनाता है. 1951 में बनी सिलीगुड़ी विधानसभा सीट, दार्जिलिंग लोकसभा सीट बनाने वाले सात हिस्सों में से एक है. इस सीट में सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 33 वार्ड हैं, यानी वार्ड 1 से 30 और 45 से 47 तक. TMC ने इस सीट से गौतम देव पर दांव लगाया है.

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