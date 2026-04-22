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TMC का असली ‘चिकन नेक’ है मुस्लिम बहुल ये 6 जिले, यहां बसती है ममता की जान, BJP ने कस लिया शिकंजा तो बंगाल में जीत तय

आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में अब तक सिर्फ 3 राजनीतिक पार्टियों का शासन रहा है. कांग्रेस ने 20 साल तक सरकार चलाई. फिर CPI (M) ने 34 साल तक सत्ता संभाली. इसके बाद ममता बनर्जी की अगुवाई में TMC 15 साल से सत्ता में है. अब देखना है कि BJP का बंगाल में स्वागत होता है या नहीं.

Published date india.com Published: April 22, 2026 5:16 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
TMC का असली ‘चिकन नेक’ है मुस्लिम बहुल ये 6 जिले, यहां बसती है ममता की जान, BJP ने कस लिया शिकंजा तो बंगाल में जीत तय
बंगाल में महिला वोट शेयर ममता बनर्जी के साथ जाता रहा है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections 2026) के पहले फेज के लिए गुरुवार (23 अप्रैल) को 152 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है. एक तरफ ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर BJP ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है. राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद वोटर्स की संख्या में करीब 91 लाख की कमी आई है. हैरानी वाली बात ये है कि उन सीटों पर ज्यादातर वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जहां TMC का वोट बैंक है. जाहिर तौर पर चुनाव में SIR का असर दिखेगा.

बंगाल की ऐसे 6 सीटें हैं, जहां मुस्लिम वोट शेयर सबसे ज्यादा है. यही 6 सीटें ममता बनर्जी का कोर वोटर्स भी है. इन सीटों को बंगाल का चिकन नेक कहा जाता है. अगर BJP ने इन सीटों पर अपना शिकंजा कस लिया, तो बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होनी तय है. आइए जानते हैं ये मुस्लिम बहुल सीटें कौन-कौन सी हैं? TMC यहां कैसे मजबूत है? इन सीटों को लेकर BJP की क्या तैयारी है?

चिकन नक का जिक्र क्यों?
दरअसल, उत्तर बंगाल के 8 जिले उस इलाके में पड़ते हैं, जिसे हम सिलिगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से जानते हैं. 40 किमी लंबा सिलिगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर के सातों राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है. ये 7 राज्य हैं- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा. इन्हें सेवेन सिस्टर्स सिलिगुड़ी कॉरिडोर के एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और करीब 200 किलोमीटर दूर चीन पड़ता है.

बंगाल में TMC का चिकन नेक
पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में 6 मुस्लिम बहुल जिले हैं, जिन्हें TMC का चिकन नेक कहा जाता है. ये 6 जिले हैं- मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम. बंगाल विधानसभा की 294 में से 118 यानी कुल 40% सीटें इन्हीं जिलों में पड़ती हैं. इन 6 सीटों पर ममता बनर्जी का कोर वोटर्स रहता है. यहां ममता बनर्जी की जान बसती है.

इन 6 जिलों किसका कितना वोट शेयर?
मुर्शिदाबाद में 33% हिंदू आबादी है. मुस्लिम आबादी 66% है. मालदा में 48% हिंदू और 51% मुस्लिम आबादी है. उत्तर दिनाजपुर में 49% हिंदू आबादी और 50% मुस्लिम आबादी है. दक्षिण 24 परगना में 63% हिंदू आबादी और 36% मुस्लिम आबादी है. उत्तर 24 परगना में 73% हिंदू आबादी और 26% मुस्लिम आबादी है. वहीं, बीरभूम में 62% आबादी हिंदू और 37% आबादी मुस्लिम बहुल है.

2021 में इन 6 जिलों ने दी TMC को 48% सीटें
2021 के विधानसभा चुनाव में TMC ने कुल 215 सीटें जीती थीं. चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, उनमें से 103 यानी 48% सीटें सिर्फ इन्हीं 6 जिलों से आईं. इन 6 जिलों में TMC का जीत प्रतिशत 87% रहा. यहां BJP को महज 14 सीटें मिलीं. ऐसे में साफ है कि ये 6 जिलों और चुनावी आंकड़े ममता बनर्जी के लिए सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि चुनावी गणित की नींव है. अगर BJP ने ये नींव हिला दी, तो ममता का चौथी बार सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है.

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मुस्लिम बहुल 6 सीटों को लेकर BJP की रणनीति

  • इन जिलों में खासकर मुस्लिम और ग्रामीण वोटर्स का बड़ा प्रभाव है. इसलिए BJP ने एकजुटता बढ़ाने पर फोकस किया है.
  • चुनावी कैंपेन में खासकर SC/ST, मतुआ और OBC समुदायों को टारगेट किया जा रहा है. पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व को मजबूत किया है.
  • इन सीटों पर BJP बाहरी चेहरों की बजाय लोकल नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है.
  • BJP ने TMC के असंतुष्ट नेताओं को भी अपने पाले में लाने पर फोकस किया है.
  • BJP लगातार TMC सरकार पर भ्रष्टाचार, कट मनी और घोटालों के आरोप को बड़ा मुद्दा बना रही है.
  • लक्ष्मी भंडार जैसी TMC की योजनाएं महिला वोटर्स में मजबूत पकड़ रखती हैं. इसलिए BJP केंद्र सरकार की योजनाओं (उज्ज्वला, आवास, शौचालय वगैरह) को हाइलाइट करती दिख रही है.
  • BJP मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ (Illegal Infiltration) और सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है.
  • BJP ने बंगाल में बूथ-स्तर संगठन पर काफी काम किया है. हर बूथ पर कार्यकर्ता, डेटा और वोटर कनेक्ट बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है.
  • यानी इन जिलों में BJP की रणनीति सीधी है. TMC के कोर वोट बैंक को सीधे तोड़ना मुश्किल है, इसलिए हिंदू वोट एकजुटता (Consolidation) + लोकल मुद्दे + मजबूत संगठन के जरिए धीरे-धीरे यहां के वोटर्स पर पकड़ बनाने की कोशिश जारी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
पश्चिम बंगाल के सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मणि तिवारी के मुताबिक, इन सीटों पर BJP की एकतरफा जीत होना मुश्किल है. नॉर्थ और साउथ परगना में काफी हद तक ममता बनर्जी ही मजबूत रहने वाली हैं. ऐसे में BJP को ममता के गढ़ में चुनौती देना फिलहाल आसान नहीं होता दिख रहा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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