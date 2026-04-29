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Bengal Elections: बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग आज, भबानीपुर में ममता और सुवेंदु का 'सुपरहिट' मुकाबला

बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर कुल 1448 उम्मीदवार हैं. इनकी किस्मत का फैसला 32173837 वोटर्स करेंगे. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों में 123 पर TMC ने जीत हासिल की थी, जबकि BJP के खाते में सिर्फ 18 सीटें गई थी.

West Bengal Elections 2026 (पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे फेज में बुधवार को 8 जिलों की कुल142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है. पहले फेज में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है. अब दूसरे फेज में हाई-प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी. दूसरे फेज में कुल 1448 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इसमें ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष शामिल हैं. वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी. नतीजे 4 मई को आएंगे.

किसके कितने उम्मीदवार?

इस फेज में TMC ने 142 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं. BJP ने 141 सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा किया है. कांग्रेस भी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. CPM ने 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं.

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कुल कितने वोटर्स?

दूसरे फेज में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,64,35,627 पुरुष हैं, जबकि 1,57,37,418 महिला वोटर और 792 ट्रांसजेंडर मतदाताओं समेत कुल 3,21,73,837 वोटर मतदान के पात्र हैं. 142 सीटों में से 23 सीट पर महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हैं. इसमें जादवपुर सीट सबसे ऊपर है, जहां पर पुरुष मतदाता 1.28 लाख हैं, जबकि महिलाएं 1.37 लाख वोटर्स हैं. इस तरह पुरुषों के मुकाबले 11759 महिला वोटर्स ज्यादा हैं.

1468 वोटर बंगाल चुनाव के दूसरे फेज में डाल सकेंगे वोट

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि SIR में नाम काटे गए 1,468 लोग भी इस फेज में वोट डाल पाएंगे. SIR से जुड़े ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद ये फैसला लिया गया है.

इन VIP सीटों पर रहेगी निगाह

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दूसरे फेज में कोलकाता की सभी शहरी सीटों पर वोटिंग होनी है. नॉर्थ और साउथ 24 परगना की सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है.

इसके साथ ही हावड़ा, नदिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिले की सीटें शामिल हैं. इस फेज में पूर्व और पश्चिम बर्धमान की सीटें भी शामिल हैं. यहां 2021 के चुनाव में BJP ने क्लीन स्वीप किया था.

दूसरे फेज का सबसे बड़ा मुकाबला भबानीपुर में देखने को मिलेगा. यहां ममता बनर्जी और BJP नेता सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने होंगे.

आसनसोल दक्षिण सीट से BJP ने अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है. कांगेस ने शौविक मुखर्जी पर दांव खेला है. TMC की तरफ से तापस बनर्जी मैदान में हैं.

खड़गपुर सदर में BJP ने दिलीप घोष को कैंडिडेट बनाया है. ये BJP के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. कांग्रेस ने पापिया चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है. तृणमूल कांग्रेस प्रदीप सरकार पर दांव लगाया है.

पानीहाटी में BJP ने यहां से आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस की विक्टिम की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला TMC की तीर्थांकर घोष से होगा.

हावड़ा उत्तर में BJP ने यहां से उमेश राय पर भरोसा जताया है. कांग्रेस से ओम प्रकाश जायसवाल मैदान में हैं. CPM ने गौतम रे को उम्मीदवार बनाया है. TMC ने गौतम चौधरी को कैंडिडेट बनाया है.

नोआपाड़ा से TMC ने त्रिनांकुर भट्टाचार्या को उम्मीदवार बनाया है. BJP ने अर्जुन सिंह पर दांव खेला है.

डायमंड हार्बर से TMC ने पन्नालाल हलदार को उम्मीदवार बनाया है. BJP ने दीपक कुमार हलदार को कैंडिडेट बनाया है.

कल्याणी से BJP ने अनुपम विश्वास पर भरोसा जताया है. कांग्रेस ने असीमानंद मजूमदार को कैंडिडेट बनाया है. TMC ने अतिंद्र नाथ मंडल को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है.

मुर्शिदाबाद से BJP ने गौरी शंकर घोष, कांग्रेस ने अली सिद्दिकी, TMC ने शाओनी सिंह रॉय को कैंडिडेट बनाया है.

मालदा सीट पर BJP ने गोपाल चंद्र साहा को उतारा है. TMC ने लिपिका बर्मन घोष को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने भुपेंद्र नाथ हालदार पर भरोसा जताया है. CPI ने दीपक बर्मन पर दांव लगाया है.

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TMC के इन मंत्रियों की किस्मत भी EVC में होगी लॉक

इस फेज में कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम (कोलकाता पोर्ट), वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य (दमदम उत्तर), वाणिज्य मंत्री शशि पांजा (श्यामपुकुर), ऊर्जा मंत्री अरूप बिस्वास (टॉलीगंज), शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु (दमदम), इमरजेंसी मंत्री सुजीत बसु (बिधाननगर) की किस्तम भी EVM में लॉक होगी.

वोटिंग के लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम?

दूसरे फेज का मतदान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा. इसके लिए केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की गई हैं. बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी तैनात रहेगी. इस फेज का चुनाव प्रचार काफी अनोखा रहा. एक ओर BJP ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को निशाना बनाया और भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, गुंडागर्दी, राज्य की आर्थिक स्थिति और उद्योगों की हालत जैसे मुद्दे उठाए.

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