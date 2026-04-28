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West Bengal Assembly Elections 2026 Second Phase Voting Mamata Banerjee Suvendu Adhikari Bjp Tmc Vip Candidates

Bengal Elections : भबानीपुर से लेकर पानीहाटी तक... दूसरे फेज की वो 10 VIP सीटें, जिनपर रहेगी सबकी निगाह

बंगाल में हुए 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों में 123 पर TMC ने जीत हासिल की थी, जबकि BJP के खाते में सिर्फ 18 सीटें गई थी. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) ने एक सीट पर जीती थी.

दूसरे फेज का सबसे बड़ा मुकाबला भबानीपुर में देखने को मिलेगा. यहां ममता बनर्जी और BJP नेता सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने होंगे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे फेज में बुधवार को 142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है. पहले फेज में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है. अब दूसरे फेज में हाई-प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग होगी. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा भबानीपुर भी शामिल है. यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला विधानसभा में BJP के नेता विपक्ष (LoP) सुवेंदु अधिकारी से होगा. इसके अलावा दूसरे फेज में कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, हावड़ा, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हुगली और पूर्ब बर्धमान में भी वोटिंग होनी है.

साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों में 123 पर TMC ने जीत हासिल की थी, जबकि BJP के खाते में सिर्फ 18 सीटें गई थी. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) ने एक सीट पर जीती थी. आइए जानते हैं दूसरे फेज में पश्चिम बंगाल की वो 10 विधानसभा सीटें, जिनपर रहेगी सबकी निगाह:-

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1.भबानीपुर (Bhabanipur)

दूसरे फेज का सबसे बड़ा मुकाबला भबानीपुर में देखने को मिलेगा. यहां ममता बनर्जी और BJP नेता सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने होंगे. सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं. ये दोनों सीटें बंगाल की CM ममता बनर्जी की हैं. सुवेंदु अधिकारी ने 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हराया था. नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने साउथ कोलकाता की भबानीपुर सीट से उपचुनाव जीता था. भबानीपुर सीट के कालीघाट में ममता बनर्जी का घर भी है. ये TMC का मजबूत गढ़ माना जाता है. ममता 2011 से 2021 तक लगातार यहां से विधायक रही हैं.

2. आसनसोल दक्षिण (Asansol South)

आसनसोल दक्षिण, पश्चिम बर्धवान जिले का एक सामान्य वर्ग का विधानसभा क्षेत्र है, जो आसनसोल लोकसभा सीट के सात खंडों में से एक है. 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इस क्षेत्र का गठन हुआ. इसके तहत पुराने आसनसोल विधानसभा क्षेत्र को दो हिस्सों- आसनसोल दक्षिण और आसनसोल उत्तर में विभाजित किया गया. इस सीट से BJP ने अग्निमित्रा पॉल को उम्मीदवार बनाया है. कांगेस ने शौविक मुखर्जी पर दांव खेला है. TMC की तरफ से तापस बनर्जी मैदान में हैं.

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3. खड़गपुर सदर (Kharagpur)

खड़गपुर सदर एक जनरल कैटेगरी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में है. मेदिनीपुर लोकसभा सीट के सात हिस्सों में से एक है. BJP ने दिलीप घोष को कैंडिडेट बनाया है. ये BJP के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. कांग्रेस ने पापिया चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है. तृणमूल कांग्रेस प्रदीप सरकार पर दांव लगाया है.

4. पानीहाटी (Panihati)

उत्तर 24 परगना जिले में स्थित, पानीहाटी एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र है, जो दम दम लोकसभा सीट के सात हिस्सों में से एक है. यह निर्वाचन क्षेत्र पानीहाटी नगर पालिका के 29 वार्डों (वार्ड नंबर 1 से 14, 16, 17, और 22 से 34) से मिलकर बना है. BJP ने यहां से आरजीकर हॉस्पिटल रेप केस की विक्टिम की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है. उनका मुकाबला TMC की तीर्थांकर घोष से होगा.

5. हावड़ा उत्तर (Howrah)

हावड़ा उत्तर, एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र है. यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित है. पहले यह क्षेत्र हावड़ा नॉर्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2011 में सीमांकन आयोग की सिफारिशों के बाद इसका नाम बदलकर हावड़ा उत्तर कर दिया गया. BJP ने यहां से उमेश राय पर भरोसा जताया है. कांग्रेस से ओम प्रकाश जायसवाल मैदान में हैं. CPM ने गौतम रे को उम्मीदवार बनाया है. TMC ने गौतम चौधरी को कैंडिडेट बनाया है.

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6. नोआपाड़ा (Noapara)

नोआपाड़ा कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर बारानगर का एक इलाका है, एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र है जो कोलकाता के लगातार बढ़ते शहरी इलाके में आता है. यह उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है और उन सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. TMC ने यहां से त्रिनांकुर भट्टाचार्या को उम्मीदवार बनाया है. BJP ने अर्जुन सिंह पर दांव खेला है.

7.डायमंड हार्बर (Diamond Harbor)

ये सीट साउथ 24 परगना (South 24 Pargana) जिले में पड़ती है. एक जनरल कैटेगरी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के तहत आने वाले सात हिस्सों में से एक है. इस सीट से TMC ने पन्नालाल हलदार को उम्मीदवार बनाया है. BJP ने दीपक कुमार हलदार को कैंडिडेट बनाया है.

8. कल्याणी (Kalyani)

कल्याणी, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कोलकाता का एक सैटेलाइट शहर है. यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक शेड्यूल्ड कास्ट-रिजर्व्ड विधानसभा सीट है. यह बनगांव लोकसभा सीट बनाने वाले सात हिस्सों में से एक है. यहां से BJP ने अनुपम विश्वास पर भरोसा जताया है. कांग्रेस ने असीमानंद मजूमदार को कैंडिडेट बनाया है. TMC ने अतिंद्र नाथ मंडल को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है.

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9. मुर्शिदाबाद (Murshidabad)

मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक ऐतिहासिक जिला-स्तर का शहर है. ये एक जनरल कैटेगरी का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है. इसमें पूरी मुर्शिदाबाद नगर पालिका, जयगंज अजीमगंज नगर पालिका और मुर्शिदाबाद जियागंज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक शामिल हैं. यहां से BJP ने गौरी शंकर घोष, कांग्रेस ने अली सिद्दिकी, TMC ने शाओनी सिंह रॉय को कैंडिडेट बनाया है.

10. मालदा (Malda)

मालदा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है. यह विधानसभा क्षेत्र ओल्ड मालदा नगर पालिका, ओल्ड मालदा, इंग्लिशबाजार ब्लॉक के नरहट्टा ग्राम पंचायत और हबीबपुर ब्लॉक के ऐहो, ऋषीपुर और श्रीरामपुर ग्राम पंचायतों को मिलाकर बना है. यह मालदह उत्तर (लोकसभा) सीट के अंतर्गत आता है. इस सीट पर BJP ने गोपाल चंद्र साहा को उतारा है. TMC ने लिपिका बर्मन घोष को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने भुपेंद्र नाथ हालदार पर भरोसा जताया है. CPI ने दीपक बर्मन पर दांव लगाया है.

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