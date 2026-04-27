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West Bengal Assembly Elections 2026 Special Operation Launched Against Crude Bomb Makers Nia Registered Case

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में कच्चे बम बनाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू, NIA ने भी संभाला मोर्चा, केंद्रीय बलों को मिला ये निर्देश

West Bengal Elections 2026: आयोग ने केंद्रीय बलों को निर्देश दिया है कि वे बम निष्क्रिय करने की कार्रवाई तुरंत तेज करें और यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन कहीं भी बम धमाका न हो. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को भी कच्चे बम बनाने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर NIA ने देसी बमों की बरामदगी से जुड़े एक मामले को अपने हाथ में ले लिया है और उसे दर्ज कर लिया है. यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा 25 अप्रैल को 79 देसी बमों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से संबंधित है. इन सभी बमों को एक जगह पर जमा करके रखा गया था. पुलिस को शक है कि इनका इस्तेमाल दूसरे चरण के मतदान में किया जा सकता था. NIA ने 26 अप्रैल को यह मामला दर्ज किया.

एनआईए की प्रारंभिक जांच में संदेह जताया गया है कि यह घटना मात्र एक साधारण विस्फोटक बरामदगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है. बरामद सामग्री में कच्चे बमों के अलावा अन्य विस्फोटक पदार्थ भी शामिल हैं. भांगर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले इलाके में यह बरामदगी हुई थी. कोलकाता पुलिस ने पहले इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी, लेकिन गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने तुरंत केस अपने हाथ में ले लिया.

चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को दिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश

चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राज्यभर में कच्चे बम बनाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने दूसरे चरण की ड्यूटी में तैनात केंद्रीय बलों को यह कार्रवाई करने को कहा है. आयोग ने केंद्रीय बलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे बम निष्क्रिय करने की कार्रवाई तुरंत तेज करें और यह सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन कहीं भी बम धमाका न हो. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को भी कच्चे बम बनाने वालों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है.

थानों के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर-इन-चार्ज की जिम्मेदारी तय

दूसरे चरण के मतदान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए आयोग ने 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान से पहले कोलकाता में एक समन्वय बैठक की. इसमें कोलकाता पुलिस और दक्षिण 24 परगना जिला पुलिस के विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल हुए. आयोग ने कहा कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान वाले इलाकों में अगर मतदाताओं को डराने-धमकाने या विस्फोटक के इस्तेमाल जैसी घटनाओं में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

चुनाव आयोग ने इस मामले में अलग-अलग थानों के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर-इन-चार्ज की जिम्मेदारी तय कर दी है. आयोग ने साफ कहा कि मतदान से पहले या मतदान के दिन मतदाताओं को डराने, धमकाने या बम के इस्तेमाल की कोई भी घटना होती है तो संबंधित थाना प्रभारी और अधिकारी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा

पिछले एक महीने से चले आ रहे लंबे चुनाव प्रचार और गहमागहमी का दौर आज थम जाएगा. पहले चरण में 16 जिलों में फैले 152 विधानसभा क्षेत्रों के 45,000 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था. दूसरे चरण में छह जिलों और कोलकाता में फैले 142 विधानसभा क्षेत्रों के 40,000 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा.

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सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवानों के अलावा केंद्रीय बलों की कुल 2,348 कंपनियां तैनात की जाएंगी. केंद्रीय बलों की सबसे अधिक तैनाती उत्तर 24 परगना जिले में होगी, जहां 507 कंपनियां तैनात की जाएंगी. बांग्लादेश के साथ लंबी तटीय सीमा होने के कारण, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले सुंदरबन क्षेत्र में तटीय गश्त बढ़ा दी गई है.

(IANS इनपुट के साथ)