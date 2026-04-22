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कोई CM ऐसा करेगा, सोचा नहीं था... सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई फटकार, जानें क्या है मामला
ED की टीम ने 8 जनवरी 2026 को I-PAC हेड प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा था. प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है. वोटिंग से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाई है. बुधवार को I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के बीच CM ममता बनर्जी के दखल को गलत ठहराया है. अदालत ने कहा, “किसी भी राज्य का CM ऐसा करता है, तो यह लोकतंत्र को खतरे में डालना है. यह राज्य और केंद्र के बीच का विवाद नहीं है.”
ED की टीम ने 8 जनवरी 2026 को I-PAC हेड प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा था. प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं. छापेमारी के बीच ममता प्रतीक के घर पहुंच गईं थीं और कुछ दस्तावेज लेकर चली गईं. इसके बाद ED ने ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह असल में किसी एक व्यक्ति का काम है. इसे पूरे सिस्टम या लोकतंत्र का विवाद बताना सही नहीं. संविधान बनाते समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के दफ्तर में पहुंच जाएगा. सिर्फ कानूनी सिद्धांत से काम नहीं चलेगा। हमें जमीन की हकीकत भी देखनी होगी.”
कोर्ट में ममता बनर्जी की दलीलें?
सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की ओर से कांग्रेस के सीनियर नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं. उन्होंने कहा- “ED को जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है. यह सिर्फ उनका काम है, अधिकार नहीं.” सिंघवी ने कहा, “ED का अधिकारी जब काम कर रहा है, तो वह सिर्फ ‘सरकारी कर्मचारी’ है. वह अपने विभाग से अलग किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता.”
ED ने किया काउंटर
इस बीच ED ने कहा कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ. ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी सिर्फ ड्यूटी निभा रहा है, मौलिक अधिकार का सवाल ही नहीं उठता. ED खुद एक ताकतवर एजेंसी है वह खुद को ‘जनता का रक्षक’ बताकर कोर्ट में नहीं आ सकती.
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I-PAC क्या है?
I-PAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है. इसने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और CM ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन संभाला है. कोलकाता के विधाननगर में इसका दफ्तर है, जो 20 अप्रैल से बंद है. बंगाल में TMC के मौजूदा करीब 33% विधायकों के टिकट काटने के फैसले के पीछे आई-पैक का सर्वे आधार था.
ED ने क्यों मारा था छापा?
कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. CBI ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी. पूरा मामला 2,742 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए I-PAC तक ट्रांसफर हुए. इसके बाद ED ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी.
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