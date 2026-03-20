फ्री में मिलेंगे 10 LPG सिलेंडर, हर महीने राशन की होम डिलीवरी, NRC-CAA होंगे रद्द... बंगाल के लिए ममता बनर्जी के 10 वादे

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West Bengal Assembly Elections 2026 Tmc Manifesto Mamata Banerjee 10 Pledge To Woo Voters

फ्री में 10 LPG सिलेंडर, हर महीने राशन की होम डिलीवरी, NRC-CAA होंगे रद्द... बंगाल के लिए ममता बनर्जी के 10 वादे

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. शुक्रवार को TMC ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है. जानिए मैनिफेस्टो में किन बातों का जिक्र है.

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनी पार्टी TMC का मैनिफेस्टो जारी किया. साथ में भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे. (ANI)

पश्चिम बंगाल में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही हैं. ममता की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. TMC के मैनिफेस्टो को ‘बंगाल के लिए 10 प्रतिज्ञा’ नाम दिया गया है. इसमें ममता बनर्जी ने घर की गृहणी से लेकर बेरोजगार युवा तक और किसान से लेकर बुजुर्ग तक… सबके लिए कुछ न कुछ ऐलान किया है. TMC ने गरीब परिवारों को सालाना 10 LPG सिलेंडर मुफ्त में देने, हर महीने राशन की होम डिलीवरी करने और 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया है. मैनिफेस्टो में ये भी वादा किया गया है कि अगर राज्य में दोबारा TMC की सरकार बनती है, तो केंद्र सरकार के NRC और CAA कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा.

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TMC के मैनिफेस्टो में क्या-क्या?

25 साल से कम उम्र के युवाओं को अप्रेंटिसशिप में 1 लाख रुपये की सालाना मदद की जाएगी.

10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा.

गरीब परिवारों को हर साल 10 LPG सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा.

हर गरीब परिवार को सुरक्षित और पक्का घर मिलेगा.

हर राशन कार्ड होल्डर को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा. राशन की होम डिलीवरी होगी.

मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी मिलेगी. अकुशल श्रमिकों को 400 प्रति दिन मजदूरी दी जाएगी.

60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1000 मासिक पेंशन मिलेगा.

पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों को कम करेंगे.

लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 तक की मदद मिलेगी.

सभी को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा.

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रद्द होंगे. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू नहीं होगा.

किसानों के लिए MSP गारंटी, फसलों की लागत से कम से कम 50% अधिक दाम मिलेंगे.

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पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने की कौन-कौन से 10 वादे:-

1) लक्खी भंडार योजना का पैसा बढ़ेगा

TMC ने अपने मैनिफेस्टो में लक्खी भंडार की राशि 500 रुपये बढ़ा दी है. अब जनरल कैटेगरी की महिलाओं को इस योजना के तहत महीने में 1500 रुपये मिलेंगे. सालाना ये रकम 18000 हो जाती है. जबकि SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को महीने में 1700 रुपये दिए जाएंगे. सालाना ये रकम 20 हजार 400 रुपये हो जाती है.

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2. बेरोजगारों को देंगे पॉकेट मनी

ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवकों के लिए शुरू की गई अपनी स्कीम बांग्लार युवा साथी की राशि में भी इजाफा किया है. अब बेरोजगार युवक को सरकार की तरह से हर महीने पॉकेट मनी के तौर पर 1500 रुपये की मदद मिलेगी.

3. खेती-किसानी को करेंगे मदद

ममता सरकार ने कृषि बजट को 30 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है. इससे सरकार कृषक परिवार, भूमिहीन किसानों की मदद करेगी.

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4. हर परिवार को पक्का घर

अपने मैनिफेस्टो में TMC ने राज्य के सभी जरूरतमंद लोगों के लिए आवास सुनिश्चित कराने का वादा किया है.

5. हर घर के नल से निकलेगा साफ पानी

TMC ने बंगाल के हर घर में पीने का साफ पानी मुहैया कराने का वादा किया है. इसके लिए हर घर में नल लगवाया जाएगा और साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी.

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6. सरकार रखेगी सबकी सेहत का ख्याल

ममता सरकार ने हर ब्लॉक और हर टाउन में दुआरे चिकित्सा कैंप लगाने का वादा किया है. इसके तहत हर आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाएगा.

7. सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे

ममता बनर्जी की पार्टी ने शिक्षा पर जोर दिया है. मैनिफेस्टो में सभी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करने का वादा किया गया है.

8. बंगाल बनेगा बिजनेस हब

TMC ने अपने मैनिफेस्टो में पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत के व्यापार का द्वार बनाने का वादा किया है. ममता बनर्जी ने वादा किया है कि यहां वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक फेसिलिटी मुहैया कराई जाएगी. पोर्ट, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट को और अपग्रेड किया जाएगा.

9. किसी बुजुर्ग की नहीं रुकेगी पेंशन

TMC ने बिना रूकावट जरूरतमंद सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धावस्था पेंशन जारी रखने का वादा किया है.

10. 7 नए जिले बनाने का वादा

ममता बनर्जी ने 10वां वादा के तौर पर 7 नए जिले बनाने का किया है.इसके लिए शहरी स्थानीय निकायों का विस्तार किया जाएगा.

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ममता बोलीं- राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन शासन

मैनिफेस्टो जारी करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा, ‘जो लोग यहां चुनाव पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) के तौर पर तैनात किए गए हैं, वे इस क्षेत्र या राज्य को नहीं जानते. उन्हें राज्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है. ऐसे में वे अपने कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं. राष्ट्रपति शासन को अघोषित राष्ट्रपति शासन से बदल दिया गया है. PM मोदी आप यहां अघोषित राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वे बंगाल से जलते हैं. उन्होंने पूरे सिस्टम को पटरी से उतार दिया है.’

पश्चिम बंगाल कब होंगे विधानसभा के चुनाव?

पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 148 है. वोटरों की संख्या 7 करोड़ 4 लाख है. इसमें 3 करोड़ 60 लाख पुरुष वोटर्स हैं. 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर्स हैं. राज्य में दो फेज में वोटिंग होनी है. पहले फेज में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. दूसरे फेज में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट पड़ेगा. नतीजे 4 मई को आने हैं.

2021 के चुनाव का हाल?

राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे. 213 सीटें जीतकर TMC सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. TMC का वोट शेयर 48% था. BJP ने 77 सीटें अपने नाम की. वोट शेयर 38.1% रहा. अन्य के खाते में 2 सीटें गई थीं. वोट शेयर 10% था.

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