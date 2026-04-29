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West Bengal Exit Polls 2026: बंगाल में बनी रहेगी ममता की 'छांव', 2 एग्जिट पोल में TMC बहुमत के पार, BJP को 95-110 सीटें
West Bengal Exit Polls 2026 Results: पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए 148 सीटें चाहिए. चुनाव में मुकाबला TMC और BJP के बीच है. ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रही हैं. BJP बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए चुनावी मैदान में है. अबकी जीत-हार का पूरा समीकरण SIR के इर्द-गिर्द है.
West Bengal Vidhan Sabha Chunav Exit Poll Results 2026: पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 अप्रैल) को दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव पूरा हो गया. 4 मई को वोटों की गिनती होगी और नतीजे आने लगेंगे. उससे पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के नतीजे आने लगे हैं. बंगाल के लिए अब तक 4 एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. इनमें से 3 में ममता बनर्जी को बहुमत मिलता दिखाया गया है. यानी BJP को बंगाल की सत्ता में आने के लिए फिलहाल 5 साल और इंतजार करना पड़ सकता है. बंगाल में 294 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 148 है.
पश्चिम बंगाल EXIT POLL के नतीजे
- पीपुल्स पल्स ने अपने एग्जिट पोल में TMC को 177 से 187 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. BJP को 95 से 110 सीटें मिलने की बात कही है.
- मैट्रिज के एग्जिट पोल में बंगाल में BJP को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है. TMC के खाते में 125 से 140 सीटें जा सकती हैं.
- बंगाल के लिए लोकल एजेंसी प्रजा पोल ने भी एग्जिट पोल किया है. इसके नतीजे BJP के पक्ष में जाते हैं. प्रजा पोल ने BJP के लिए 177 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि TMC को 100 सीटें मिल सकती हैं.
- इसके साथ ही पी-मार्क ने बंगाल के लिए अपने एग्जिट पोल में BJP को 150 से 175 सीटें दी हैं. जबकि ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 118 से 138 सीटें दी गई हैं.
बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं. मां-माटी और मानुष पर फोकस करते हुए उन्होंने मुस्लिम और महिला वोटर्स पर अपनी पकड़ भी मजबूत की है. अब उनके सामने BJP मुख्य चुनौती है. 2021 के चुनाव में BJP ने बंगाल को जीतने के लिए काफी ताकत लगाई थी, लेकिन बंगाल पर मोदी का जादू नहीं चला. अब 2026 के चुनाव में TMC जीती, तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी.
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बंगाल में असली खेल उन सीटों पर है, जहां बहुत कम अंतर से जीत-हार होती है. 2021 विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें, तो करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों से जीत-हार तय हुई थी, जबकि करीब 50 सीटों पर दो से पांच हजार वोटों का अंतर था. 100 सीटों पर वोट का अंतर करीब 5 हजार से 10 हजार के बीच था.
2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में कैसे थे एग्जिट पोल्स के नतीजे?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के एग्जिट पोल के नतीजों में मुख्य रूप से सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया था. कांग्रेस और CPM को भारी नुकसान होने की बात कही गई थी. बंगाल के 2021 के सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स का एक औसत निकाला जाए, तो TMC के नेतृत्व वाले गठबंधन को 143-155 सीटें, BJP के नेतृत्व वाले गठबंधन को 121-134 सीटें मिलने का अनुमान था. वहीं, संयुक्त मोर्चा (कांग्रेस-CPM गठबंधन) को 12-17 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था.
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बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के सभी एग्जिट पोल के नतीजे?
- ABP न्यूज-C वोटर्स ने TMC के लिए 152-164, NDA के लिए 109-121 और संयुक्त मोर्चा के लिए 14 से 25 सीटों का अनुमान लगाया था.
- टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में TMC के लिए 169-191, NDA के लिए 97-119, संयुक्त मोर्चा के लिए 0-8 सीटों का अनुमान दिया था. 3 सीटें अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान था.
- इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में TMC को 130 से 156, NDA को 134-160, और संयुक्त मोर्चा के लिए 0-2 सीटों का अनुमान लगाया था.
- इंडिया टीवी-पीपुल्स प्लस ने अपने एग्जिट पोल में TMC को 64-88, NDA को 173-192 और संयुक्त मोर्चा को 7-12 सीटें दी थीं.
- जन की बात ने अपने एग्जिट पोल में TMC के लिए 104-121, NDA के लिए 162-185 और संयुक्त मोर्चा के लिए 3-9 सीटों का अनुमान दिया था.
- टीवी9 भारतवर्ष-पोल स्ट्रेट ने अपने एग्जिट पोल में TMC को 142- 152, NDA को 125-135 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था. संयुक्त मोर्चा के खाते में 16 से 26 सीटें जाने की बात कही गई थी.
बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के फाइनल नतीजे क्या आए थे?
2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बंपर जीत हासिल की थी. पार्टी ने कुल 294 सीटों में 215 सीटें जीती थीं. BJP के खाते में 77 सीटें आई थीं. राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी (RSMPA) को 1 सीट मिली. एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी. कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ खाली रहे थे. TMC का वोट शेयर 48.5% था. BJP को 38.4% वोट मिले थे. RSMPA का वोट शेयर 1.4% रहा और निर्दलीय का वोट शेयर 1.6% था.
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