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West Bengal Assembly Elections Forces Mobilized From 21 States 4000 Bulletproof Vehicles Thousands Of Personnel

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ ऐसा, 21 राज्यों से जुटाई गई फोर्स, हजारों सैनिक, 4000 बुलेटप्रूफ वाहन...हैरान कर देंगे आंकड़े

पश्चिम बंगाल चुनाव को संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,400 कंपनियां तैनात की गई थीं. स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए इतने अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं की गई है.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

West Bengal Assembly election 2026: पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव को बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी जान झोंक दी थी. इतिहास में पहली बार किसी राज्य के चुनाव को संपन्न कराने के लिए इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान उतारे गए. अब जब बंगाल विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न हो गए हैं और सबको नतीजों का इंतजार है तब ऐस आंकड़े सामने आए हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं.

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव को हिंसा मुक्त रखने के लिए 21 राज्यों ने अपनी-अपनी पुलिस बटालियनों को भेजा था. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के पांच महानिदेशक दिल्ली का दफ्तर छोड़कर पश्चिम बंगाल में बैठकें करते रहे. इस चुनाव में बंगाल की सड़कों पर लगभग 4,000 बुलेटप्रूफ वाहन और Quick Response टीम की तैनाती की गई थी.

पहली बार तैनात हुए इतने जवान

पश्चिम बंगाल चुनाव को संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,400 कंपनियां तैनात की गई थीं. स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए इतने अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं की गई है. रिपोर्ट के अनुसार, मार्च महीने में भारत निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय से पश्चिम बंगाल के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की थी. ये मांग 480 CAPF कंपनियों के अतिरिक्त थी जिन्हें पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी. शुरुआत में CRPF की 230 कंपनियां, BSF की 120 कंपनियां, CISF की 37, ITBP की 47 और SSB की 46 कंपनियां पश्चिम बंगाल के लिए मुहैया कराई गई थीं जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है.

चुनाव आयोग ने अतिरिक्त फोर्स मांगी

चुनाव आयोग ने 19 मार्च को गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा और 1,920 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने की मांग की. इसे मंजूरी मिलने के बाद कुल तैनाती का आंकड़ा 2,400 कंपनियों का हो गया. विधानसभा चुनावों के इतिहास में इतनी फोर्स जमीन पर कभी नहीं उतरी थी. जवानों को बंगाल भेजने के लिए विशेष ट्रेनों को काम पर लगाया गया. स्थिति की दैनिक रिपोर्ट हर सुबह ठीक 10 बजे गृह मंत्रालय को दी जाती थी.

जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा से वापस बुलाई गई केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को सीधा बंगाल भेज दिया गया. 31 मार्च तक बंगाल में अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियों की तैनाती हो गई थी. 7 अप्रैल तक 300 और कंपनियां पहुंच गईं. 10 अप्रैल तक 300 और कंपनियां तैनात की गईं. 17 अप्रैल तक चुनावों के लिए 743 कंपनियों की एक बड़ी सख्या असम के रास्ते बंगाल पहुंची. जानकारी के लिए बता दें कि एक कंपनी में 100 से 120 जवान होते हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा बल पहुंचे थे. बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इस काम में सबसे आगे बढ़कर मोर्चा संभाला. इन तीनों राज्यों ने सशस्त्र पुलिस की 40-40 कंपनियां भेजीं. झारखंड ने 28, नागालैंड ने 20, पंजाब ने 20, छत्तीसगढ़ ने 25, अरुणाचल प्रदेश ने 12 कंपनियां भेजीं. गोवा जैसे छोटे राज्य ने भी च कंपनियों का योगदान दिया. भारत के हर कोने के जवानों ने मिलकर पश्चिम बंगाल चुनावों को शांति से संपन्न कराया.

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अब नतीजों का इंतजार

दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब लोगों को नतीजों का इंतजार है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने बताया है कि राज्य भर में सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 77 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार वोटरों से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में 90 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ है. 4 मई को पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी परिणाम भी आएंगे.