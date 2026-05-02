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West Bengal Assembly Elections Supreme Court Closes Trinamool Congress Plea On Deployment Of Centre Appointed Counting Officers

West Bengal Assembly Elections: मतगणना केंद्रों पर कर्मचारियों की तैनाती से जुड़े मामले में TMC को झटका, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया

याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर का पूरी तरह से पालन किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करने का प्रावधान है.

West Bengal Assembly Elections 2026: सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल को झटका देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग का परिपत्र नियमों के विरुद्ध नहीं है.सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल चुनावों की मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में टीएमसी को झटका लगा है. याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर का पूरी तरह से पालन किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करने का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी किसी आदेश की जरूरत नहीं है. 13 अप्रैल 2026 का सर्कुलर पूरी तरह से लागू किया जाएगा.

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक विशेष पीठ ने यह आदेश पारित किया. यह पीठ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय PSU कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस पीठ का गठन तत्काल सुनवाई के लिए किया गया था. चुनावों की मतगणना सोमवार, 4 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग केवल एक ही स्रोत (केंद्र सरकार) से मतगणनाकर्मियों का चयन कर सकता है, इसलिए परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल में मतगणना के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तैनाती संबंधी 13 अप्रैल के परिपत्र का अक्षरश: पालन किया जाएगा. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों की मतगणना के संबंध में परिपत्र को लेकर निर्वाचन आयोग (ईसी) का बयान भी दर्ज किया.

इस मामले में टीएमसी की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा ठीक नहीं है और हमें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. कपिल सिब्बल ने हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता पर सवाल उठाया. कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नियुक्तियां कर रहा है.

सिब्बल ने दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रावधान को दोबारा पढ़ते हैं. यदि हम यह मान लें कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान में स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति राज्य या केंद्र, किसी भी पूल से की जा सकती है.

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