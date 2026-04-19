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West Bengal: पश्चिम बंगाल की बहनों को हर साल 36000 रुपये, स्वरोजगार के लिए 20 लाख...महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने किए ये बड़े ऐलान

West Bengal Assembly Polls 2026: बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि बंगाल की महिलाएं 33% आरक्षण चाहती थीं. हमने ये सुनिश्चित किया. लेकिन TMC नहीं चाहती थी कि बंगाल की ज्यादा बेटियां MLA और MP बनें.

Published date india.com Published: April 19, 2026 12:51 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

West Bengal Assembly Polls 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर जोरदार हमला बोला. पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सत्ताधारी टीएमसी पर निशाना साधा. साथ ही प्रधानमंत्री महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान किया और कहा कि BJP की ‘डबल-इंजन’ सरकार बंगाल की बहनों को ‘डबल-मैंडेट’ देगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किए?

विधानसभा चुनावों के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बंगाल में BJP की सरकार बनती है, तो महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ़्त इलाज मिलेगा. अगर किसी महिला के परिवार में किसी को किडनी की बीमारी है, तो उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त डायलिसिस मिलेगा. बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये मिलेंगे. गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे. केंद्र सरकार बहनों को बच्चा होने के बाद 5000 रुपये देगी. बेटियों की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे. मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये मिलेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि खेती-बाड़ी से जुड़ी महिलाओं को हर साल 9,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.

कांग्रेस-टीएमसी पर साजिश का आरोप

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का विरोध किया और 33 प्रतिशत आरक्षण वाले बिल को पास होने से रोका. बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि बंगाल की महिलाएं 33% आरक्षण चाहती थीं. हमने ये सुनिश्चित किया. लेकिन TMC नहीं चाहती थी कि बंगाल की ज्यादा बेटियां MLA और MP बनें. उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस कानून को रोकने की साजिश रची. पीएम ने इसे राज्य में “महा जंगल राज” का उदाहरण बताया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं को BJP-शासित राज्यों की तुलना में कम लाभ मिल रहे हैं. उन्होंने वादा किया कि सरकार बदलने पर कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती से लागू किया जाएगा. इसमें गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त राशन सहायता भी शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में जब भाजपा सरकार बनेगी तो गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा. कोई आपका राशन छीन नहीं पाएगा. बंगाल की भाजपा सरकार महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की मदद देगी. बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही महिलाओं को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा आयुष्मान योजना के तहत दी जाएगी.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि TMC घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून-नियम तोड़ देती है. TMC धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है और संविधान की भावनाओं का गला घोटने में लगी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बंगाल में जहां भी जाता हूं, हर जनसभा, पहले से ज्यादा बड़ी होती जा रही है. यह माहौल, प्यार, उत्साह, उमंग और यह निर्मम सरकार के प्रति गुस्से का भी प्रतीक है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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