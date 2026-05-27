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क्या दिखने लगी है ममता की पार्टी में दरार? TMC सांसद काकोली घोष समेत 2 MLA CM सुवेंदु अधिकारी की मीटिंग में हुए शामिल

काकोली घोष की मौजूदगी और लगातार हो रहे इस्तीफों ने बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलें तेज कर दी हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में TMC के भीतर और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Published date india.com Published: May 27, 2026 1:26 AM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
क्या दिखने लगी है ममता की पार्टी में दरार? TMC सांसद काकोली घोष समेत 2 MLA CM सुवेंदु अधिकारी की मीटिंग में हुए शामिल
काकोली घोष दस्तीदार बंगाल के बारासात संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद हैं. (ANI)

पश्चिम बंगाल में पहली बार BJP की सरकार आने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बढ़ती नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के एक कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. काकोली घोष हाल ही में अपने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुकी हैं. अब उनका BJP सरकार की बैठक में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है.

काकोली घोष दस्तीदार बंगाल के बारासात संसदीय क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद हैं. वह चार बार से लगातार इसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में TMC के भीतर जारी अंदरूनी कलह के कारण उन्होंने मई 2026 में बारासात के संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

किस बात की मीटिंग ले रहे थे सुवेंदु अधिकारी?
दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली जिलों में हो रहे विकास के कामों की समीक्षा के लिए एक प्रशासनिक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में सिर्फ सरकारी अधिकारी ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के विधायक और सांसद भी मौजूद थे. सबसे ज्यादा चर्चा काकोली घोष की मौजूदगी को लेकर हुई. घोष लंबे समय से ममता बनर्जी की करीबी नेताओं में मानी जाती रही हैं.

काकोली घोष के साथ मीटिंग में पहुंचे 6 विधायक
काकोली घोष के साथ TMC के 6 विधायक भी इस बैठक में पहुंचे. इनमें देगंगा से विधायक अनीसुर रहमान बिस्वास, स्वरूपनगर की बीना मंडल और हरोआ के मोहम्मद अब्दुल मतीन जैसे नाम शामिल रहे. विपक्षी नेताओं का BJP सरकार की प्रशासनिक बैठक में शामिल होना बंगाल की राजनीति में एक नई तस्वीर पेश कर रहा है. हालांकि, इन नेताओं ने साफ कहा कि वे सिर्फ अपने क्षेत्रों के विकास कामो को लेकर बैठक में पहुंचे थे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बीना मंडल ने कहा कि विकास कामों के लिए सरकार से संवाद जरूरी है. इसलिए वे बैठक में शामिल हुईं. वहीं, मोहम्मद अब्दुल मतीन ने भी कहा कि उन्हें सरकारी तौर पर बुलाया गया था. विधायक होने के नाते वे वहां पहुंचे.

बंगाल में 100 से ज्यादा पार्षदों ने दिया इस्तीफा
इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामला सिर्फ विकास तक सीमित नहीं है. TMC के भीतर असंतोष लगातार बढ़ रहा है. कई नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं. हाल के दिनों में बंगाल की विभिन्न नगरपालिकाओं में 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी संगठन के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. BJP इस मौके को अपने विस्तार के रूप में देख रही है.

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क्या कहते हैं CM?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहती है. अधिकारी ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए उन्हें कभी ऐसी बैठकों में नहीं बुलाया जाता था, लेकिन अब सभी विधायकों को विकास कामों में शामिल किया जा रहा है. उन्होंने इसे नई राजनीतिक संस्कृति बताया.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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