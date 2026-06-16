बेरोजगार युवाओं को हर महीने पॉकेटमनी देगी बंगाल सरकार, जानें पूरी करनी होंगी कौन सी शर्तें और क्या है अप्लाई प्रोसेस?

पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने वादों को पूरा करने में लगी है. इसी कड़ी में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा चर्चा में है. बंगाल की सुवेंदु सरकार ‘युवा शक्ति भरोसा कार्ड’ योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. इस योजना का मकसद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहारा देना और उनके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम करना है.
आइए जानते हैं क्या है युवा शक्ति योजना? इसके लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको कहां और कैसे अप्लाई करना होगा:-
पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर 3.6% दर्ज की गई है. यह आंकड़ा अक्टूबर-दिसंबर 2025 के लिए जारी किए गए PLFS (Periodic Labour Force Survey) पर आधारित है, जिसे 2026 में जारी किया गया था. इसके मुताबिक, पश्चिम बंगाल देश में बेरोजगारी दर के मामले में पांचवें सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल है. वहीं, 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 5% से ऊपर बनी हुई है. अप्रैल 2026 में भारत की कुल बेरोजगारी दर 5.2% और मई 2026 में 5.5% दर्ज की गई थी.
युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना पश्चिम बंगाल के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की जा रही एक कल्याणकारी योजना है. यह योजना पिछली सरकार की युवाश्री योजना (Yuvashree Scheme) की जगह लेगी. नई योजना के तहत युवाओं को मिलने वाली मंथली वित्तीय मदद को लगभग दोगुना किया जाएगा.
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इस योजना के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. यह रकम तब तक दी जा सकती है, जब तक लाभार्थी को रोजगार नहीं मिल जाता. इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को एकमुश्त 15,000 रुपये तक की सहायता देने का भी प्रस्ताव बताया गया है.
राज्य सरकार के मुताबिक, ‘युवा शक्ति भरोसा कार्ड’ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का कम से कम माध्यमिक (कक्षा 10वीं) या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है.
आवेदक पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना चाहिए.
उसकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदन के समय आवेदक पूरी तरह बेरोजगार होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा हैं.
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‘युवा शक्ति भरोसा कार्ड’ योजना में अप्लाई के लिए पोर्टल पहले ही तैयार किया जा चुका है. अभी एप्लिकेशन प्रोसेस चालू नहीं हुई है. आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, फॉर्म भरने के तरीके और आवेदन की तारीखों से जुड़ी विस्तृत जानकारी अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी. इसके बाद पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
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