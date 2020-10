West Bengal News upadtes: पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्‍या के विरोध में आज गुरुवार को राज्‍य समेत राजधानी कोलकाता में ‘नबन्ना चलो’ आंदोलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम को रोक लिया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के वाटर कैनन का उपयोग किया. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: कांग्रेस ने बिहार के 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, देखें लिस्‍ट



राज्य में बीजेपी नेताओं की कथित हत्याओं को लेकर हावड़ा में नबन्ना चलो आंदोलन के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्यव्यापी ‘नबना चलो’ आंदोलन के दौरान हावड़ा में अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं के खिलाफ सड़क पर कई टायरों में आग लगा दी है. पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है.

Police is lathi charging our people…Stone-pelting being done from Khidirpur side. Can’t the police see that?: BJP leader Locket Chatterjee during BJP’s ‘Nabanna Chalo’ agitation against the state government, in Kolkata pic.twitter.com/UtgACI8cLF — ANI (@ANI) October 8, 2020

बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं को लेकर कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता ‘नबन्ना चलो’ आंदोलन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जबकि विरोध प्रदर्शन को नियंत्र‍ित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्यव्यापी ‘नबना चलो’ आंदोलन आज बुलाया है.

#WATCH Howrah: BJP workers try to break police barricade put in place to stop the Party’s ‘Nabanna Chalo’ agitation against the alleged killing of party workers in the state; police use tear gas to bring the situation under control.#WestBengal pic.twitter.com/ChQdi0NYXj — ANI (@ANI) October 8, 2020

पश्चिम बंगाल के प्रभारी व बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ममता जी ने हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक विरोध में बदलने की कोशिश की है. पुलिस के साथ गुंडों ने हम पर पथराव किया.

#WATCH West Bengal: Police use drone to keep a vigil on BJP workers protesting at Hastings in Kolkata as part of state-wide ‘Nabanna Chalo’ agitation launched by the party today against the alleged killings of their workers pic.twitter.com/vexs1wdc5H — ANI (@ANI) October 8, 2020



विजयवर्गीय ने कहा, सभी कार्यकर्ता मास्क पहने हुए हैं. क्या नियम केवल हमारे लिए हैं? ममता जी हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन करती हैं, और हमें सामाजिक भेद का पाठ पढ़ाया जा रहा है. क्या उनके लिए भी यही नियम लागू नहीं होते ?

We are protesting democratically, but Mamata Ji has tried to turn our peaceful demonstration into a violent protest. Goons along with police pelted stones at us: BJP leader Kailash Vijayvargiya in Kolkata https://t.co/MulZaJB486 pic.twitter.com/Cc3uPhblwr — ANI (@ANI) October 8, 2020



बता दें कि उत्तरी 24 परगना में नगर निकाय के पार्षद शुक्ला की 4 अक्‍टूबर को रविवार शाम को यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर टीटागढ़ में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

West Bengal: BJP workers set ablaze tires in Howrah during party’s state-wide ‘Nabanna Chalo’ agitation against the alleged killings of its workers. pic.twitter.com/CxWNZ7NayL — ANI (@ANI) October 8, 2020



इस मामले में 7 अक्‍टूबर को पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या के सिलसिले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा दो अन्य को हिरासत में लिया था. इस बीच, फॉरेंसिक विशेषज्ञों का एक दल बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचा और उसने जांच प्रक्रिया के तहत वहां से नमूने लिए थे.