'भाजपा में आए और वसूली की तो...' कोलकाता में बैनर लगाकर नेताओं को चेतावनी

साल्ट लेक इलाके में रविवार को एक बैनर लगाया गया, जिसमें दूसरी पार्टियों से भाजपा में आने वाले नेताओं को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/west-bengal-bjp-warning-leaders-extortion-egg-therapy-banner-8497152/ Copy

समिक भट्टाचार्य ने कहा था कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं या नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर पार्टी के अंदर से ही चेतावनी सामने आई है. साल्ट लेक इलाके में रविवार को एक बैनर लगाया गया, जिसमें दूसरी पार्टियों से भाजपा में आने वाले नेताओं को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है. बैनर में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई भाजपा में शामिल होने के बाद जबरन वसूली करता है तो उसे ‘अंडा थेरेपी’ का सामना करना पड़ सकता है. यह बैनर साल्ट लेक इलाके के भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय पोइरा ने लगाया.

भाजपा नेता ने दी चेतावनी

संजय पोइरा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सिंडिकेट, जबरन वसूली और ‘कट मनी’ जैसी राजनीति के खिलाफ वोट दिया है. ऐसे में दूसरी पार्टियों से भाजपा में आने वाले नेताओं से उम्मीद है कि वे उन गतिविधियों से दूर रहेंगे, जिनके खिलाफ जनता ने मतदान किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा का दरवाजा दूसरे दलों के नेताओं के लिए पूरी तरह बंद नहीं है और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ नेताओं के पार्टी में आने की संभावना है. हालांकि पार्टी में शामिल होने के बाद अगर कोई नेता जबरन वसूली या भ्रष्टाचार में शामिल होता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

बंगाल अब बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी हरकत

संजय पोइरा ने कहा, ‘हम ‘एग थेरेपी’ का सहारा नहीं लेना चाहते. हम नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि जबरन वसूली और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति है.उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई नेता जबरन वसूली में शामिल पाया जाता है तो उसे लोगों के गुस्से और ‘अंडों’ का सामना करना पड़ सकता है. दरअसल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद कई तृणमूल कांग्रेस नेताओं, पूर्व मंत्रियों और पार्षदों को जबरन वसूली, मारपीट, छेड़छाड़ और धमकाने जैसे आरोपों में गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया है. पुलिस द्वारा इन नेताओं को ले जाते समय कई जगहों पर गुस्साई भीड़ ने उन पर अंडे फेंके और ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए.

पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को चेतावनी

इसी घटनाक्रम का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को पहले ही चेतावनी देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पार्टी में आने के बाद किसी भी नेता को गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए. हाल ही में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी कहा था कि राज्य में जबरन वसूली को पूरी तरह खत्म करने में नई सरकार को कुछ समय लग सकता है. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी थी.

समिक भट्टाचार्य ने कहा था कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं या नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पिछली लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस सरकारों के दौरान रही ‘पार्टी संस्कृति’ की छाया से बाहर निकलने का भी आह्वान किया था. (इनपुट्स सहित)