नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में आज तीन जगहों करीमपुर, कालियागंज और करीमनगर में उप चुनाव हो रहे हैं. इसी बीच करीमपुर विधानसभा सीट से भाजपा उपाध्यक्ष के साथ मारपीट की खबरे सामने आई हैं. करीमपुर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार जय प्रकाश मजूमदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उन्हें झाड़ियों के बीच में धकेल दिया.

बताया जा रहा है कि प्रकाश मजूमदार के साथ मारपीट करने वाले टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता है. भाजपा उपाध्यक्ष के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रकाश मजूमदार एक गाड़ी के पास खड़े थे तभी कुछ लोग पीछे से आते हैं और उन्हें मारने लगते हैं.

#WATCH West Bengal BJP Vice President and candidate for Karimpur bypoll, Joy Prakash Majumdar manhandled and kicked allegedly by TMC workers as voting is underway in the constituency. #WestBengal pic.twitter.com/Vpb5s14M5A

— ANI (@ANI) November 25, 2019