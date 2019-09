कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बृहस्पतिवार को आगाह किया कि वह एनआरसी के नाम पर आग से नहीं खेले. साथ ही उन्होंने कहा कि वह राज्य में एनआरसी संबंधी प्रक्रिया कभी नहीं होने देंगी. बता दें कि आज ममता बनर्जी ने असम में एनआरसी लाए जाने के खिलाफ विरोध करने के लिए उत्तरी कोलकाता के सिंथी से श्यामबाजार तक निकाली गई विरोध रैली की अगुवाई की.

West Bengal CM & TMC Chief Mamata Banerjee: You won’t be able to shut Bengal’s mouth as you did in Assam by using your police. Suddenly, you are teaching us religion as if we don’t celebrate Eid, Durga Puja, Muharram & Chhath Puja. pic.twitter.com/qKiXnO0CQZ

— ANI (@ANI) September 12, 2019