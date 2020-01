कोलकाता: शहर के यादवपुर इलाके में सोमवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हुए हमले को लेकर हुई रैलियों में वाम दल और भाजपा समर्थकों के आमने-सामने आने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. जेएनयू परिसर में रविवार को हुए हमले के विरोध में यादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों, एसएफआई के कार्यकर्ताओं और अन्य वाम संगठनों के सदस्यों ने 8बी बस स्टैंड से सुलेखा मोड़ पर रैली निकाली.

West Bengal: Clash between Jadavpur University students and police personnel, near Sulekha Mor in Kolkata, during protest against JNU violence. pic.twitter.com/qXsiiVbGJ3

— ANI (@ANI) January 6, 2020