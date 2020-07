नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में एक लड़की से रेप और फिर उसकी हत्या के बाद बवाल हो गया. घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी. समझाने-बुझाने पहुंची पुलिस पर लोग हमलावर हो गए. पुलिस के वाहनों में आ लगा दी. पथराव किया. इसके साथ ही कई बसों में भी आ लगा दी गई. Also Read - मुंबई के पास पनवेल में क्वारंटीन सेंटर में युवक ने मालिश के बहाने किया महिला से रेप

West Bengal: Locals hold protest, block road and set police vehicles & public buses on fire against an alleged gang-rape & murder of a girl in Kalagachh in Uttar Dinajpur. Heavy security deployed at the site. pic.twitter.com/Jbo2x8j2Ru

मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के कलागच का है. यहाँ के लोगों का आरोप है कि उनके इलाके की एक लड़की का रेप किया गया, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. शव मिलने के बाद लोगों ने बवाल कर दिया. सड़क पर जाम लगा दिया. यहाँ पुलिस पहुंची तो लोग भिड़ गए. लोगों ने पत्थरबाजी की. पुलिस के वाहनों में आग लगा दी. कई बसों को जला दिया.

#WATCH West Bengal: Clash breaks out between security personnel and locals, during the protest against an alleged gang-rape & murder of a girl in Kalagachh in Uttar Dinajpur. Security forces use tear gas shells to disperse the protestors. pic.twitter.com/aGe3CAo6P9

