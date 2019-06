कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विपक्षी कांग्रेस और माकपा से भाजपा के खिलाफ संघर्ष में साथ देने को कहा, लेकिन दोनों दलों ने उनकी अपील को यह कह कर खारिज कर दिया कि राज्य में भगवा दल के उभरने के लिए उनकी नीतियां जिम्मेदार हैं.

West Bengal CM, Mamata Banerjee in state assembly: All opposition parties should work together to defeat Bharatiya Janata Party. (file pic) pic.twitter.com/bKtVYPMgCX

— ANI (@ANI) June 26, 2019