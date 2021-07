पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. पीएम मोदी से मुलाकात के ममता बनर्जी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा था.Also Read - मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा- ममता बनर्जी से मेरे पुराने रिश्ते, उन्हें बधाई देने आया था

न्यूज एजेंसी ANI ने ममता बनर्जी के हवाल से बताया, 'आज पीएम के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई. बैठक के दौरान, मैंने राज्य में COVID और अधिक टीकों और दवाओं की आवश्यकता का मुद्दा उठाया. मैंने राज्य का नाम बदलने के लंबित मुद्दे को भी उठाया. इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, 'वह देखेंगे.'.

PM should call an all-party meeting on the Pegasus issue. There should be a Supreme Court-monitored probe in this matter: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/on04H7z8MD

— ANI (@ANI) July 27, 2021