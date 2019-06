कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ सोमवार को प्रस्तावित बैठक के सीधे प्रसारण (लाइव कवरेज) के लिए सहमति दे दी है. इससे हफ्ते भर से जारी गतिरोध सुलझने का रास्ता साफ हो गया है. पहले राज्य सरकार ने बैठक के सीधे प्रसारण की हड़ताली डॉक्टरों की मांग ठुकरा दी थी. यह बैठक आज होने जा रही है. इसके लिए हर मेडिकल कॉलेज से दो-दो प्रतिनिधि सीएम से बातचीत करने आए हैं. इन डॉक्टरों को राज्य सरकार की बसों में राज्य सचिवालय लाया गया.

