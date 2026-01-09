By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'मेरे पास पेन ड्राइव है, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं...' ED की रेड के बाद ममता बनर्जी का अमित शाह को चैलेंज, 10 अपडेट
ED ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में छापेमारी की. प्रतीक जैन, ममता की पार्टी TMC के आईटी सेल के हेड भी हैं. इसी के विरोध में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मार्च निकाला.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कामकाज के विरोध में मार्च निकाला. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान रुकावट डाली. ED का आरोप है कि इस दौरान ममता बनर्जी कोलकाता में I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसीं. फिर वहां से कई जरूरी फाइलें और डिवाइस ले गईं. इन्हीं आरोपों और ED की छापेमारी का विरोध जताने के लिए ममता और उनकी पार्टी के लोगों ने रैली की.
ममता बनर्जी ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने एक बार फिर से गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती दी है. ममता ने 2026 का विधानसभा चुनाव भारी मतों से जीतने का दावा किया है. उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा मोदी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी.
आइए 10 पॉइंट में जानते हैं ED के साथ ऐसा क्या हुआ, जो ममता सड़कों पर उतर आईं? ED किस मामले में छापा मारने पहुंची थी? कोलकाता और दिल्ली में इस मामले को लेकर दिनभर क्या-क्या हुआ:-
- ED ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रतीक जैन के घर और ऑफिस में छापेमारी की.पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई.प्रतीक जैन, ममता की पार्टी TMC के आईटी सेल के हेड भी हैं.
- इस छापेमारी के दौरान CM ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंच गईं. जब वो बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल थी. इसके बाद वे सॉल्ट लेक स्थित I-PAC के ऑफिस भी गईं. इसके बाद ममता ने गृहमंत्री पर उनकी पार्टी के दस्तावेज उठवाने का आरोप लगाया.
- ED का दावा है कि कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर ने Indian PAC Consulting Pvt Ltd (I-PAC) को करोड़ रुपये के लेनदेन कराए. एजेंसी के अनुसार, I-PAC भी हवाला धन से जुड़ी इकाइयों में शामिल है.
- ED ने कहा कि कोलकाता में I-PAC के ठिकानों पर छापे पूरी तरह सबूतों के आधार पर किए जा रहे हैं. यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है. यह कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है.
- ED की इस छापेमारी का विरोध करते हुए TMC ने शुक्रवार को दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED पर दो FIR भी दर्ज कराई है.
- शुक्रवार सुबह TMC के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया.प्रदर्शन करने वालों में डेरेक ओ ब्रॉयन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद शामिल रहे. पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया.
- विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी ने दावा किया- “दिल्ली में BJP के सीनियर नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है. मेरे पास इसके सबूत हैं. जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं.”
- ममता ने अपने बयान में कहा, “कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया. ये पैसा अमित शाह को मिला. मेरे पास सबूत के तौर पर पेन ड्राइव है. मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देतीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं.”
- ममता ने कहा, “ED ने छापेमारी के दौरान पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की. मैं ED की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थीं और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया.”
- उधर, ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की थी. लेकिन, हंगामे और ममता बनर्जी की रैली के बीच इस याचिका पर सुनवाई टल गई.
