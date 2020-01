पठार प्रतिमा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह पहरेदार हैं और अगर कोई लोगों के अधिकार छीनने आएगा, तो उसे इसके लिए उनकी लाश से गुजरना होगा. संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ प्रदर्शन को जब तक जरूरी हो तब तब जारी रखने की बात कहते हुए बनर्जी ने कहा कि वह राज्य के लोगों की रक्षा के लिए सबकुछ करेंगी.

उन्होंने सुंदरबन के जंगलों के पश्चिमी किनारे पर एक जन सभा में कहा, ‘‘हम किसी की दया पर नहीं जीते… मैं किसी को हमारे अधिकार को छीनने नहीं दूंगी.’’

West Bengal CM Mamata Banerjee at a rally in Pathar Pratima,South 24 Parganas: If anyone comes and asks you for your details then don’t give. Also, #CAA, NPR,NRC will not be implemented here.If anyone comes to snatch your right then they will have to go over my dead body pic.twitter.com/ulm34OzLVi

— ANI (@ANI) January 7, 2020