कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग उन्हें कुर्सी से हटाने की बात कर रहे हैं. शुक्रवार को ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल COVID19 और साजिश दोनों के खिलाफ जीतेगा.

उन्होंने कहा, "मुझे वास्तव में बुरा लगता है कि जब हम COVID19 और Amphan के खिलाफ लड़ रहे हैं और जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल हमें हटाने के लिए कह रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली से हटा दिया जाए."

ममता बनर्जी ने आहे कहा, "क्या यह राजनीति करने का समय है? पिछले तीन महीनों से वे कहां थे? हम जमीन पर काम कर रहे थे. बंगाल #COVID19 और साजिश दोनों के खिलाफ जीतेगा."

Is this the time for engaging in politics? Where were they for the last three months? We were working on the ground. Bengal will win against both COVID and the conspiracy: West Bengal CM Mamata Banerjee

