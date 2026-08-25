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Zee 24 Ghanta Conclave: 100 दिन के काम से प्रदर्शन को मापा नहीं जा सकता... CM सुवेंदु अधिकारी ने पेश किया 'सोनार बांग्ला' का रोडमैप

सुवेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया कि सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिसमें उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को अनावश्यक स्थानीय बाधाओं का सामना न करना पड़े.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: August 25, 2026, 6:09 PM IST
Zee 24 Ghanta Conclave: 100 दिन के काम से प्रदर्शन को मापा नहीं जा सकता... CM सुवेंदु अधिकारी ने पेश किया 'सोनार बांग्ला' का रोडमैप
सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. (ANI)

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं. इतने दिनों में BJP ने अपने कई चुनावी वादों को लागू किया है.इस बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और आगे के रोडमैप को लेकर बड़ा मैसेज दिया है. ‘Zee 24 घंटा’ के मेगा कॉन्क्लेव में अधिकारी ने मंगलवार (25 अगस्त) को कहा कि सरकार के प्रदर्शन को सिर्फ 100 दिनों के आधार पर आंकना उचित नहीं होगा. बंगाल को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है. इस दौरान उन्होंने उद्योग, रोजगार, कानून-व्यवस्था और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी सरकार का विजन सामने रखा. अधिकारी ने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के बाद ही बंगाल सही मायनों में सोनार बांग्ला बनेगा.

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस अवधि में दिशा तय करने का काम किया है. आने वाले समय में इन फैसलों का असर जमीन पर दिखाई देगा. अधिकारी ने बंगाल में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक समितियां बनाने की बात भी कही.

और पढ़ें: 'घर से बाहर मत निकलना...', ममता ने CM शुभेंदु पर लगाया धमकी देने का आरोप; बोलीं- मैं डरने वाली नहीं

आत्मनिर्भर बंगाल पर फोकस

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना होगा. इसके लिए उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना और राज्य में कारोबार के माहौल को बेहतर बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

बंगाल में BJP सरकार पहले ही उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जमीन और निवेश से जुड़ी नीतियों में बदलाव की दिशा में कदम उठा चुकी है. सुवेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया कि सरकार की कोशिश ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिसमें उद्योग लगाने के लिए कारोबारियों को अनावश्यक स्थानीय बाधाओं का सामना न करना पड़े.

आर्थिक रणनीति में उद्योग और रोजगार की केंद्रीय भूमिका

सुवेंदु अधिकारी सरकार की आर्थिक रणनीति में उद्योग और रोजगार को केंद्रीय भूमिका दी गई है. पिछले 100 दिनों में सरकार की ओर से कई औद्योगिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और नए निवेश लाने के दावे किए गए हैं.

अधिकारी ने कहा कि राज्य में शिक्षकों, पुलिस और अन्य विभागों में करीब एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का भी भरोसा दिया है.

बंगाल में 100 दिन में क्या-क्या बदला?

  • सुवेंदु अधिकारी सरकार की ओर से 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला कल्याण को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया गया है.
  • BJP सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता, आयुष्मान भारत के विस्तार और ग्रामीण आवास जैसे मुद्दों को अपनी उपलब्धियों में शामिल किया है.
  • सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे और केंद्रीय योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया है.
  • केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच को-ऑर्डिनेशन से 82 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कई पेंडिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने का दावा भी किया गया है.

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