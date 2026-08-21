अमित शाह ने बताया बंगाल में घुसपैठियों को कैसे रोकेगी सरकार, BSF-SSB को मिली 1129 एकड़ जमीन

पश्चिम बंगाल में करीब 4,800 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है. करीब 836 लोग होल्डिंग सेंटरों में वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

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गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के बंगाल दौरे पर हैं. उनका दौरा गुरुवार को शुरू हुआ था. (ANI)

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के महज 45 दिनों के भीतर BSF और SSB को 1,129 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है. इस जमीन का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और फेंसिंग को मजबूत करने में किया जाएगा. शाह ने साफ कहा कि जब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है.

अमित शाह ने SSB जवानों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर BSF और SSB के लिए 1,129 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई. शाह के मुताबिक, यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि राज्य में BJP की सरकार है. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि राज्य सरकार सीमा सुरक्षा और घुसपैठ की समस्या को समझती है. सीमा पर जमीन उपलब्ध होने से सुरक्षा बलों के लिए फेंसिंग, बॉर्डर आउटपोस्ट और दूसरे सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का रास्ता साफ होगा.

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अभी 29 एकड़ जमीन और बाकी

अमित शाह ने बताया कि 1,129 एकड़ जमीन मिलने के बाद भी करीब 29 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाना बाकी है. उन्होंने कहा कि यह जमीन भी जल्द हासिल की जाएगी. उनका लक्ष्य भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाना और फेंसिंग का काम पूरा करना है.

घुसपैठियों को लेकर शाह का बड़ा मैसेज

अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को सीधे घुसपैठ से जोड़ते हुए कहा कि जब तक घुसपैठ नहीं रुकती, तब तक पश्चिम बंगाल और भारत सुरक्षित नहीं हो सकते। उनका फोकस खास तौर पर भारत-बांग्लादेश सीमा से होने वाली अवैध घुसपैठ पर है। सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त जमीन को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

ममता सरकार पर भी अमित शाह का निशाना

गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार लंबे समय से BSF के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग करती रही, लेकिन पहले यह काम आगे नहीं बढ़ सका. शाह ने बताया, “मैं खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस गया था. उन्हें समझाया था कि मांगी जा रही जमीन BJP के लिए नहीं, बल्कि BSF के लिए है. लेकिन, दीदी को बात समझ नहीं आई.”

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घुसपैठ रुकने तक सुरक्षा अधूरी

अमित शाह का पूरा जोर इस बात पर रहा कि सीमा सुरक्षा को सिर्फ जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं रखा जा सकता. इसके लिए फेंसिंग, बॉर्डर आउटपोस्ट, तकनीक और पर्याप्त जमीन जरूरी हैं. इससे पहले भी शाह पश्चिम बंगाल में ‘स्मार्ट बॉर्डर’ की बात कर चुके हैं. इसमें फेंसिंग के साथ तकनीकी निगरानी और घुसपैठ की तत्काल पहचान करने वाले सिस्टम पर जोर दिया गया है. ऐसे में 1,129 एकड़ जमीन का ट्रांसफर भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. जल्द ही बंगाल सरकार 29 एकड़ जमीन रिलीज करेगी. इसके बाद फेंसिंग का काम शुरू हो जाएगा.

बंगाल में कितने घुसपैठियों पर हुई कार्रवाई?

घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर जून 2026 में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े जारी किए थे. उनके मुताबिक, पश्चिम बंगाल में करीब 4,800 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है. करीब 836 लोग होल्डिंग सेंटरों में वापसी का इंतजार कर रहे हैं. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पहचान की प्रक्रिया के बाद ऐसे लोगों को नियमों के मुताबिक BSF को सौंपा जा रहा है. इन आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य सरकार घुसपैठ के खिलाफ अभियान को सीमा सुरक्षा और डिपोर्टेशन, दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाने का दावा कर रही है.

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