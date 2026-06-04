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डर के मारे बिस्तर के नीचे ही दुबक गया TMC नेता, पुलिस ने धर दबोचा, जानें क्या है आरोप

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में सरकारी आवास योजना में कथित 'कट मनी' वसूली के आरोपी शाहिदुल मिया को पुलिस ने उसके घर से बिस्तर के नीचे छिपा हुआ बरामद किया. घटना का वीडियो वायरल है और मामले की जांच जारी है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 4, 2026, 5:56 PM IST
डर के मारे बिस्तर के नीचे ही दुबक गया TMC नेता, पुलिस ने धर दबोचा, जानें क्या है आरोप
पुलिस से बचने के लिए बिस्तर के नीचे दुबके TMC नेता.

TMC Leader Hide Under Bed: पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है. सरकारी आवास योजना में कथित तौर पर ‘कट मनी’ वसूलने के आरोपों का सामना कर रहे शाहिदुल मिया (Shahidul Mia) को पुलिस ने उसके ही घर में बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाया. इस पूरी कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार शाहिदुल मिया लंबे समय से ग्रामीणों से पैसे लेने का आरोप झेल रहा था. आरोप है कि वह लोगों को यह भरोसा दिलाता था कि सरकारी आवास योजना के तहत घर दिलाने में उसकी भूमिका है और इसके बदले उनसे रकम वसूलता था. कई ग्रामीणों का दावा है कि उनसे हजारों रुपये लिए गए, लेकिन उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला.

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ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

इन आरोपों के बाद इलाके में नाराजगी बढ़ने लगी. पिछले कुछ दिनों में कई ग्रामीणों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और उसके घर के बाहर जमा होकर कार्रवाई की मांग की. जैसे-जैसे शिकायतें बढ़ीं, वैसे-वैसे शाहिदुल मिया सार्वजनिक रूप से दिखाई देना बंद हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले दो दिनों से गायब था और उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी.

बुधवार को पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर उसके घर पर तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ कि आरोपी घर के भीतर ही मौजूद है. काफी खोजबीन के बाद वह बिस्तर के नीचे छिपा मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे बाहर आने के लिए कहा और सुरक्षा का भरोसा दिया, जिसके बाद वह बाहर निकला. इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की गहराई से जांच की जाएगी. जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित अवैध वसूली में कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क शामिल था या नहीं. अधिकारियों के मुताबिक सभी शिकायतों और वित्तीय लेनदेन की जांच की जाएगी.

इस बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में कथित तौर पर शाहिदुल मिया को बिस्तर के नीचे छिपा देखा जा सकता है. इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर कथित वसूली तंत्र का उदाहरण बताया है, जबकि सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि अगर किसी ने अवैध रूप से पैसे लिए हैं तो उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होगी और पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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