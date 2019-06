कोलकाता: कोलकाता में प्रदर्शनरत जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील को ठुकरा दी और कहा कि इस गतिरोध को दूर करने के लिये मुख्यमंत्री की ओर से कोई ईमानदार कदम नहीं उठाया गया. मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनरत जूनियर डॉक्टरों से अपना प्रदर्शन खत्म करने और ड्यूटी पर लौटने की अपील की थी.

Siliguri: Junior doctors at the District Hospital continue the protest, one of the protesters says, ‘We won’t stop the protest until she (West Bengal CM Mamata Banerjee) meets the protesters at NRS Medical College & Hospital.’ #WestBengal #DoctorsProtest pic.twitter.com/suAjPWBtx8

