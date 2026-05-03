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294 में एक सीट गायब! बंगाल रिजल्ट में क्यों अटकेगा 'फुल काउंट', यहां फिर से होगी वोटिंग... जानें वजह

पश्चिम बंगाल की 294 में से 293 सीटों के नतीजे कल आएंगे, लेकिन इस सीट का रिजल्ट बाद में घोषित होगा. वहां दोबारा मतदान का आदेश दिया गया है, इसलिए गिनती और परिणाम मई के अंत में आएंगे.

Published date india.com Published: May 3, 2026 11:27 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
294 में एक सीट गायब! बंगाल रिजल्ट में क्यों अटकेगा 'फुल काउंट', यहां फिर से होगी वोटिंग... जानें वजह

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अपने चरम पर है, लेकिन इस बार नतीजे पूरी तरह एक साथ नहीं आएंगे. राज्य की कुल 294 सीटों में से केवल 293 सीटों के परिणाम ही तय समय पर घोषित होंगे. एक सीट फलता ऐसी है, जिसका रिजल्ट फिलहाल टल गया है यहां चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान यानी फिर से वोटिंग कराने के आदेश दिए हैं.

मतगणना की प्रक्रिया सोमवार यानी 4 मई सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो जाएगी. सभी प्रमुख दलों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सत्ता किसके हाथ जाएगी, लेकिन इसी बीच फलता विधानसभा सीट ने पूरे चुनावी गणित में एक अलग मोड़ ला दिया है.

क्यों टला फलता का रिजल्ट?

चुनाव आयोग ने फलता सीट पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है. आयोग के अनुसार, यहां मतदान के दौरान गंभीर गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली घटनाएं सामने आई थीं. इन परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने पूरे क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया. ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखना आयोग की प्राथमिकता होती है. अगर किसी भी सीट पर संदेह की स्थिति बनती है, तो वहां दोबारा मतदान कराना जरूरी माना जाता है.

कब होगी वोटिंग और गिनती?

फलता में पुनर्मतदान 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा. इसके बाद 24 मई को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन इस सीट का परिणाम घोषित किया जाएगा. इसका मतलब साफ है कि जब पूरे राज्य के नतीजे सामने आएंगे, तब भी एक सीट का फैसला बाकी रहेगा. अगर मुकाबला कड़ा हुआ, तो ये सीट सरकार बनाने के समीकरण में अहम भूमिका निभा सकती है.

राजनीतिक टकराव बना वजह

फलता में दोबारा मतदान का फैसला अचानक नहीं आया. मतदान के दौरान कई जगहों पर राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं. आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और दोनों प्रमुख दलों ने एक-दूसरे पर वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया. कुछ मामलों में ईवीएम (EVM) से छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया. सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो सामने आए, जिनमें चुनावी अनियमितताओं का दावा किया गया.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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