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West Bengal Election 2026 Opinion Poll Tmc Vs Bjp Mamata Banerjee Lead

क्या बंगाल में बरकरार रहेगा 'दीदी' का दबदबा? 2026 चुनाव से पहले सर्वे में TMC को बड़ी बढ़त, BJP को झटका

2026 बंगाल चुनाव से पहले आए सर्वे में TMC को साफ बढ़त दिखाई गई है. ममता बनर्जी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री बनी हुई हैं. बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे अहम हैं, जबकि BJP को अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और ताजा ओपिनियन पोल ने एक बार फिर सियासी समीकरणों को चर्चा में ला दिया है. इस सर्वे के अनुसार, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी कर सकती है. आंकड़ों से साफ है कि ममता बनर्जी अभी भी राज्य की राजनीति की सबसे मजबूत नेता बनी हुई हैं.

सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 294 सीटों वाली विधानसभा में TMC को लगभग 184 से 194 सीटें मिल सकती हैं. ये आंकड़ा बहुमत से काफी ऊपर है, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई देती है. दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को करीब 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों की भूमिका सीमित रहने की संभावना जताई गई है.

‘ममता फैक्टर’ सबसे अहम

इस पूरे चुनावी माहौल में ‘ममता फैक्टर’ सबसे अहम साबित हो रहा है. सर्वे के मुताबिक करीब 48.5 प्रतिशत लोगों ने ममता बनर्जी को अपनी पहली पसंद के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है. वहीं, BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को 33.4 प्रतिशत समर्थन मिला है, जो ममता से काफी पीछे है. ये अंतर दिखाता है कि नेतृत्व के मामले में TMC अभी भी बढ़त बनाए हुए है.

अगर वोट शेयर की बात करें तो TMC को 41.9 प्रतिशत और BJP को 34.9 प्रतिशत समर्थन मिलने का अनुमान है. इसके अलावा, करीब 36.5 प्रतिशत लोग मौजूदा TMC विधायकों को फिर से मौका देने के पक्ष में हैं. इससे साफ होता है कि सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में मिला-जुला लेकिन सकारात्मक रुझान है.

सर्वे पूरी तरह एकतरफा नहीं

हालांकि, सर्वे पूरी तरह एकतरफा नहीं है. राज्य सरकार के प्रदर्शन को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. करीब 43 प्रतिशत लोगों ने सरकार के काम को अच्छा या बहुत अच्छा बताया, जबकि एक बड़ी संख्या इससे संतुष्ट नहीं दिखी. कुछ लोगों ने इसे खराब या बहुत खराब भी कहा है. अलग-अलग सामाजिक समूहों में यह राय अलग-अलग नजर आई.

चुनाव के मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. लगभग 37 प्रतिशत लोगों ने इसे अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया. इसके बाद कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा दूसरे स्थान पर है. महंगाई और भ्रष्टाचार भी लोगों के लिए अहम मुद्दे बने हुए हैं.

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बीजेपी के सामने चुनौतियां भी इस सर्वे में सामने आई हैं. पार्टी के अंदरूनी मतभेद और गुटबाजी को सबसे बड़ी कमजोरी माना गया है. इसके अलावा, राज्य में मजबूत और लोकप्रिय नेतृत्व की कमी भी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन रही है. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि BJP बंगाल की संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को पूरी तरह समझ नहीं पाई है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ओपिनियन पोल सिर्फ एक संकेत होता है, अंतिम नतीजे इससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ है कि TMC चुनावी दौड़ में फिलहाल आगे नजर आ रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में राजनीतिक दल अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं और क्या BJP इस बढ़त को कम कर पाती है या नहीं.