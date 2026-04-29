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West Bengal Election 2026 Region Wise Seat Prediction Bjp Vs Tmc Analysis

Exit Poll: बंगाल में कांटे की टक्कर! अब रीजनवार आंकड़ों ने बढ़ाया सियासी तापमान, जानें किस इलाके में कौन मारेगा बाजी

बंगाल चुनाव के ताजा रीजनवार आंकड़े कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं. साउथ और कोलकाता में TMC मजबूत, जबकि नॉर्थ और जंगलमहल में BJP आगे नजर आ रही है. बॉर्डर इलाकों में मुकाबला दिलचस्प बनता दिख रहा है.

West Bengal Exit Polls 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है. ताजा रीजनवार आंकड़े बताते हैं कि इस बार चुनावी मुकाबला एकतरफा नहीं बल्कि बेहद कांटे का होने वाला है. राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं, जो पूरे नतीजे को रोमांचक बना रहे हैं.

साउथ बंगाल

सबसे पहले बात करते हैं साउथ बंगाल की, जहां कुल 86 सीटों पर नजर है. यहां BJP और TMC+ के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है. BJP को 40 से 44 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि TMC+ भी लगभग 40 से 45 सीटों के बीच मजबूत स्थिति में है। यानी इस क्षेत्र में एक-एक सीट का महत्व बेहद बढ़ गया है.

नॉर्थ बंगाल

नॉर्थ बंगाल की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है. 54 सीटों वाले इस क्षेत्र में BJP का दबदबा साफ नजर आ रहा है. यहां BJP को 39 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि TMC+ केवल 10 से 14 सीटों तक सिमटती दिख रही है. ये इलाका BJP के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

जंगलमहल रीजन

अब बात करते हैं जंगलमहल रीजन की, जो हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है. 47 सीटों वाले इस क्षेत्र में BJP को 30 से 33 सीटों की बढ़त मिलती दिख रही है. वहीं, TMC+ 12 से 16 सीटों के बीच रह सकती है. इस क्षेत्र में BJP की पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है, जो चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है.

कोलकाता

कोलकाता क्षेत्र की स्थिति कुछ अलग है. 42 सीटों वाले इस शहरी इलाके में TMC+ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां TMC+ को 23 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि BJP 14 से 17 सीटों के बीच रह सकती है. कोलकाता में शहरी वोट बैंक का रुझान TMC के पक्ष में जाता दिख रहा है.

बॉर्डर रीजन

सबसे दिलचस्प मुकाबला बॉर्डर रीजन में देखने को मिल रहा है. 65 सीटों वाले इस क्षेत्र में TMC+ को 39 से 43 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि BJP 21 से 24 सीटों के बीच रह सकती है. यहां TMC की पकड़ मजबूत नजर आती है, लेकिन BJP भी पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई है.

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कहां किसे बढ़त?

अगर इन सभी क्षेत्रों के आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए, तो साफ है कि इस बार कोई भी पार्टी आसानी से जीत हासिल नहीं कर पाएगी. हर क्षेत्र में अलग-अलग समीकरण और वोटिंग पैटर्न इस चुनाव को बेहद रोचक बना रहे हैं. साउथ और कोलकाता में TMC की ताकत, जबकि नॉर्थ और जंगलमहल में BJP की बढ़त, पूरे परिणाम को अनिश्चित बनाती है.