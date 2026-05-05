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West Bengal Election 2026 Result Bjp Wins Donald Trump Congratulates Pm Modi

'ऐतिहासिक जीत...', बंगाल चुनाव नतीजों पर ट्रंप ने PM मोदी को दी बधाई, जानें क्या कहा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारतीय जनता प

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 207 सीटों पर जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सत्ता से बाहर कर दिया. बंगाल चुनाव के नतीजों की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है. इस जीत पर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसने इस जीत को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है.