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West Bengal Election 2026 Second Phase Voting Live Updates Tmc Vs Bjp Bhabanipur Seat

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West Bengal Elections 2026 LIVE Update: बंगाल में 'फाइनल बैटल' से पहले सियासी गर्मी चरम पर, 142 सीटों पर वोटिंग शुरू

West Bengal Election 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर आज मतदान है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मजबूत पकड़ वाले दक्षिण बंगाल में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में है. यहां देखें पल-पल का हर अपडेट.

West Bengal Election 2026 Second Phase Voting LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान आज यानी 29 अप्रैल को हो रहा है, जिसने राज्य की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है. पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब सभी की नजरें इस अहम फेज पर टिकी हैं, जहां कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है.

इस चरण की खास बात ये है कि यह क्षेत्र दक्षिण बंगाल और कोलकाता के उन इलाकों को कवर करता है, जिन्हें ममता बनर्जा (Mamata Banerjee) की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मजबूत गढ़ माना जाता है. 2021 के चुनाव में TMC ने इन 142 सीटों में से 123 सीटों पर जीत हासिल की थी. यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) इन इलाकों में सेंध लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने जोरदार अभियान चलाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि राज्य में बदलाव संभव है और बीजेरी सरकार बना सकती है. उन्होंने अपने चुनावीदौरे को ‘आस्था की यात्रा’ बताया और कहा कि बंगाल में उन्हें एक अलग ऊर्जा महसूस हुई है.

खास है भबानीपुर सीट

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए. बीजेपी ने कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया. वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी. उन्होंने भबानीपुर सीट पर पदयात्रा कर जनता से सीधे संवाद किया और विकास कार्यों को वोट देने की अपील की. ये सीट इस चरण का सबसे बड़ा आकर्षण मानी जा रही है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी से है.

इस चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है. इनमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, मंत्री अरूप बिस्वास, ब्रत्य बसु जैसे नाम शामिल हैं. वहीं बीजेपी की तरफ से कई नए और चर्चित चेहरे मैदान में हैं, जो मुकाबले को और रोचक बना रहे हैं. यहां आपको चुनाव से जुड़ा पल-पल का अपडेट मिलेगा.

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