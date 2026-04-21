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चुनाव से पहले सख्ती! EC का बड़ा फैसला, बंगाल में रात को बाइक बैन, दिन में पिलियन सवारी पर रोक
West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले दोपहिया वाहनों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं. रात में बाइक चलाने पर रोक रहेगी और दिन में पिलियन सवारी सीमित होगी.
Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले माहौल को शांत और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने कड़े कदम उठाए हैं. आयोग ने दोपहिया वाहनों यानी बाइक और स्कूटी को लेकर कई अहम पाबंदियां लागू कर दी हैं, जिनका असर राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा जहां पहले चरण में मतदान होना है.
सबसे बड़ा फैसला ये है कि अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक और स्कूटर सड़कों पर नहीं चल सकेंगे. यह प्रतिबंध सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही हटाया जाएगा, जैसे मेडिकल जरूरत या पारिवारिक कार्यक्रम. आयोग का मानना है कि रात के समय बाइक का इस्तेमाल चुनावी माहौल को प्रभावित करने या डर का माहौल बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए यह कदम जरूरी है.
सिर्फ रात ही नहीं, दिन के समय भी सख्ती दिखाई गई है. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पिलियन राइडिंग यानी पीछे बैठकर यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, कुछ जरूरी परिस्थितियों में जैसे मरीज को अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या पारिवारिक कामों के लिए इस नियम में छूट दी गई है.
वोटिंग वाले दिन मिलेगी राहत
मतदान के दिन थोड़ी राहत दी गई है. उस दिन परिवार के सदस्य पिलियन सवारी के रूप में यात्रा कर सकेंगे ताकि लोग आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच सकें. आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है.
इसके अलावा, बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. अक्सर चुनाव के दौरान बाइक रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है. आयोग ने इसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है. अगर किसी व्यक्ति को इन नियमों से छूट चाहिए तो उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन से लिखित अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आयोग किसी भी कीमत पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने देगा। उनका कहना है कि हर मतदाता को बिना डर और दबाव के वोट डालने का अधिकार है, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. राजनीतिक माहौल भी इस फैसले के बाद गरमाया हुआ है. सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच पहले से ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. ऐसे में आयोग के ये फैसले चुनावी रणनीति पर भी असर डाल सकते हैं.
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