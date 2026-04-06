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Assembly Election 2026: अगर NOTA को मिले सबसे ज्यादा वोट तो कौन बनेगा विधायक? चुनाव आयोग के नियम समझिए
West Bengal Election Date 2026: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी विधानसभा सीट पर सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाएं, तो चुनाव के परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? जानिए चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के बारे में.
NOTA Rules ECI: पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिन्हें लेकर देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं. भारत में लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया में ‘नोटा’ (None of the Above) एक अहम विकल्प है, लेकिन इसकी शक्तियों को लेकर मतदाताओं के बीच अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है.
आम मतदाताओं के मन में अक्सर यह जिज्ञासा रहती है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिल जाएं, तो क्या होगा? क्या वहां कोई विधायक नहीं चुना जाएगा? क्या चुनाव रद्द हो जाएगा?
NOTA क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई?
नोटा का अर्थ है ‘इनमें से कोई भी नहीं’. भारतीय चुनावी इतिहास में इसे पहली बार 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद लागू किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को ‘राइट टू रिजेक्ट’ यानी नकारने का अधिकार देना था.
अदालत का मानना था कि अगर मतदाता किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं पाता, तो उसे अपनी असहमति दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए. इससे राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ता है कि वे दागी या अयोग्य चेहरों के बजाय स्वच्छ छवि वाले और ईमानदार उम्मीदवारों को मैदान में उतारें. बैलेट पेपर या ईवीएम पर इसका प्रतीक चिह्न एक काला क्रॉस होता है.
क्या होगा अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले?
जनता के बीच यह एक बड़ी गलतफहमी है कि नोटा के जीतने पर चुनाव रद्द हो जाता है. वर्तमान भारतीय कानून, विशेषकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, स्थिति कुछ इस प्रकार है-
- काल्पनिक उम्मीदवार- नोटा को वर्तमान में एक काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता है. यानी चुनावी दौड़ में उसे एक व्यक्ति की तरह नहीं देखा जाता.
- परिणाम की प्रक्रिया- मान लीजिए किसी सीट पर नोटा को 1 लाख वोट मिले और उसके बाद सबसे बड़े उम्मीदवार को केवल 50,000 वोट मिले. ऐसी स्थिति में भी 50,000 वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाएगा.
- कानूनी तर्क- कानून के अनुसार, नोटा कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जो सदन में प्रतिनिधित्व कर सके. इसलिए, उम्मीदवारों की सूची में जो व्यक्ति सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, वही विधायक या सांसद बनता है, चाहे उसके वोट नोटा से कम ही क्यों न हों.
सुप्रीम कोर्ट का रुख
पीयूसीएल (PUCL) बनाम भारत संघ (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटा मतदाताओं की भावनाओं और असंतोष को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया है. हालांकि, इसे प्रभावी निषेधाधिकार अभी तक केंद्रीय स्तर पर नहीं मिला है.
राज्यों के बदलते नियम
दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों के राज्य चुनाव आयोगों ने स्थानीय निकायों (पंचायत और नगरपालिका) के चुनावों में नियमों में बदलाव किए हैं. वहां यदि नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं, तो चुनाव को रद्द कर पुनर्मतदान कराया जाता है. लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय चुनाव आयोग अभी भी पुराने नियमों का पालन करता है, जहां नोटा की जीत केवल प्रतीकात्मक होती है.
क्या नोटा को और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है?
आज देश के विभिन्न हिस्सों से यह मांग उठ रही है कि नोटा को नकारात्मक वोट के बजाय प्रभावी वोट बनाया जाए. इसके पक्ष में दो मुख्य तर्क दिए जाते हैं. एक तो अगर नोटा जीतता है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए. दूसरा नोटा से हारने वाले सभी उम्मीदवारों को उस सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए.
पांच राज्यों में होने हैं चुनाव
इसी महीने पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, असम-केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को को चुनाव कराए जाएंगे. सभी के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे.
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