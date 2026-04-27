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पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब 'दूसरी जंग', TMC का गढ़ बचेगा या BJP मारेगी सेंध? इन सीटों पर टिकी नजर

पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Elections) का दूसरा चरण बेहद अहम है, जहां 142 सीटों पर वोटिंग होगी. ये इलाका TMC का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन BJP यहां सेंध लगाने की कोशिश में है. इस बार के नतीजे सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं.

Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सभी की नजर दूसरे और अंतिम चरण पर टिकी है, जहां 142 सीटों पर मतदान होना है. ये चरण इसलिए खास है क्योंकि ये सीटें दक्षिण बंगाल और कोलकाता क्षेत्र में आती हैं, जिन्हें सत्तारूढ़ दल यानी TMC का मजबूत गढ़ माना जाता है.

पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में इन 142 सीटों में से 123 पर जीत हासिल कर टीएमसी (All India Trinamool Congress) ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी थी. वहीं, बीजेपी (Bharatiya Janata Party) को यहां सिर्फ सीमित सफलता मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी स्थिति बेहतर करने और इस गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है.

भवानीपुर सीट पर सबकी नजरें

इस चरण की सबसे चर्चित सीट भवानीपुर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. ये मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी माना जा रहा है. 2021 में नंदीग्राम में सुवेंदु ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी थी, जिससे ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग

पहले चरण में करीब 92.9% मतदान ने राजनीतिक दलों को अलग-अलग संदेश दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इसे बदलाव की लहर का संकेत बताया है, जबकि टीएमसी नेताओं का कहना है कि ये उनके पक्ष में जनता का समर्थन है.

ये सीटें मानी जा रहीं अहम

दूसरे चरण में कई अहम जिलों की सीटें शामिल हैं, जैसे कोलकाता नॉर्थ और साउथ, हावड़ा, नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान. इन इलाकों में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के वोटर हैं, जो चुनाव के नतीजों को काफी प्रभावित कर सकते हैं.

बीजेपी के लिए ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि वह 2021 के मुकाबले अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है. उस चुनाव में पार्टी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष बनकर उभरी थी. इस बार पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ पूरी ताकत झोंक रही है, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी लगातार प्रचार कर रहे हैं.

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वहीं, टीएमसी अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में है. पार्टी के नेताओं का मानना है कि दक्षिण बंगाल में उनकी पकड़ पहले जैसी ही मजबूत है और वे अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं. पार्टी यहां जमीनी स्तर पर प्रचार और जनसंपर्क पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर

इस चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है. चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और स्थानीय मुद्दे ये सभी फैक्टर मिलकर तय करेंगे कि जनता किसे चुनती है. कुल मिलाकर, बंगाल चुनाव का ये दूसरा चरण सत्ता की तस्वीर साफ करने में अहम भूमिका निभाएगा. अगर बीजेपी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन अगर टीएमसी अपना दबदबा बरकरार रखती है तो उसकी सत्ता वापसी लगभग तय मानी जाएगी.

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