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West Bengal election: पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए इन 5 धुरंधरों ने बनाई जीत की रणनीति, पहली बार खिला दिया कमल
West Bengal election Result: भाजपा ने इस बार अपने सबसे कुशल रणनीतिकारों को पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछाने की जिम्मेदारी सौंपी दी थी. आइये जानते हैं कि आखिर कौन हैं वो धुरंधर जिन्होंने तृणमूल की हार सुनिश्चित कर बंगाल में कमल खिलाया.
West Bengal election Result: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता हासिल करने की ओर बढ़ रही है. लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहीं ममता बनर्जी को आखिकार बीजेपी के चुनावी रणीतिकार पटखनी देने में कामयाब रहे हैं. साल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा मुख्य विपक्षी दल बनी थी. लेकिन, इस बार के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला ढह गया है. भाजपा ने इस बार अपने सबसे कुशल रणनीतिकारों को पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात बिछाने की जिम्मेदारी सौंपी दी थी. आइये जानते हैं कि आखिर कौन हैं वो धुरंधर जिन्होंने तृणमूल की हार सुनिश्चित कर बंगाल में कमल खिलाया.
अमित शाह
हर बार की तरह इस बार भी भाजपा की चुनावी रणनीति की कमान पार्टी के सबसे कुशल योजनाकार अमित शाह के जिम्मे ही थी. अमित शाह ने एक-एक सीट के लिए अलग रणनीति बनाई और कोलकाता में कैंप भी किया. अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री भी हैं. उन्होंने भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी दी ताकि लोगों के मन से हिंसा का डर निकाला जा सके. चुनाव प्रचार में अमित शाह ने आक्रामक भाषा का प्रयोग किया और टीएमसी के गुंडो को उल्टा लटकाकर ठीक करने का बयान भी दिया. पूरे चुनावी अभियान में अमित शाह ने ऐसा माहौल बनाया जिससे लगे कि भाजपा का सत्ता में आना तय है. इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमन पर पहुंच गया.
भूपेंद्र यादव
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मुख्य चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था. भूपेंद्र यादव पार्टी के उन चेहरों में से हैं जो ज्यादा लाइम लाइट में नहीं रहते लेकिन, पर्दे के पीछे से उनकी भूमिका सबसे अहम होती है. भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल के सह-चुनाव प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के साथ मिलकर एक-एक सीट के लिए जिताऊ उम्मीदवारों का चयन किया.
दिलीप घोष
भाजपा ने पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता दिलीप घोष को उस कोर टीम में रखा जो चुनावी रणीनीति बनाने के लिए जिम्मेदार थी. दिलीप घोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आते हैं. वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उन चेहरों में से हैं जो तब भी बंगाल में मजबूती से खड़े थे जब भाजपा कमजोर हुआ करती थी. दिलीप घोष की सक्रियता का भी इन चुनावों में अच्छा-खासा प्रभाव पड़ा.
सुवेंदु अधिकारी
कभी तृणमूल कांग्रेस में नेता नंबर 2 माने जाने वाले सुवेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा हैं. वह ममता बनर्जी से सीधा टक्कर लेने के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीटों से ममता को चुनौती देते नजर आए. केंद्रीय लीडरशिप ने जो भी रणनीति बनाई उसे सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा
प्रदेश प्रमुख समिक भट्टाचार्य के सहयोग से जमीन पर लागू किया. सुवेंदु अधिकारी पिछले 5 साल से राज्य में लगातार सक्रिय हैं. उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार भी माना जा रहा है.
सुनील बंसल और सुकांत मजुमदार
भाजपा के योजनाकारों में सुनील बंसल और सुकांत मजुमदार भी प्रमुख रहे. संगठन को साधने में माहिर सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री बने सुकांत मजुमदार भी चुनावी रणनीति को लागू कराने में आगे रहे.
इन नेताओं ने मिलकर पूरे राज्य में बंपर प्रचार किया. मुद्दे ऐसे उठाए गए जो लोगों को छू सकें. सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बनाया गया. ये ऐसे मुद्दे थे जो पिछले पांच साल से लोगों के बीच मुखरता से उठाए जा रहे थे. इन नेताओं के लगातार जमीन पर डटे रहने का असर ये हुआ है कि भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है.
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