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बंगाल वोटिंग में बवाल! BJP प्रत्याशी पर हमला, खेतों में भागते दिखे, EC ने दिए तुरंत गिरफ्तारी के आदेश

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आईं. BJP उम्मीदवार पर हमले का वीडियो वायरल हुआ, जबकि कई इलाकों में झड़पें हुईं. चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

BJP उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर हमला

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा और तनाव की कई घटनाएं सामने आईं, जिसने चुनावी माहौल को गरमा दिया. कुमरगंज क्षेत्र में BJP उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर कथित हमला सबसे बड़ा मुद्दा बन गया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे हमले से बचने के लिए खेतों की ओर भागते नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि सुवेंदु सरकार एक मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे, जहां गड़बड़ी की सूचना मिली थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की. BJP नेताओं का आरोप है कि इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ता थे. हालांकि, TMC ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है.

इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया

घटना के बाद सुवेंदु सरकार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. BJP ने दावा किया कि यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और वीडियो में दिख रहे आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है.

सिर्फ कुमरगंज ही नहीं, राज्य के कई अन्य हिस्सों से भी झड़प और हिंसा की खबरें आईं. नाओदा में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) और TMC समर्थकों के बीच टकराव हुआ, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. बताया गया कि AJUP नेता हुमायूं कबीर के दौरे के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसमें पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई.

देखें वीडियो-

VIDEO | West Bengal election: BJP candidate from South Dinajpur manhandled allegedly by TMC workers even as a security person tries to protect him. #AssemblyPollsWithPTI #WestBengalPollsWithPTI (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/NeCAxYA08p — Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026



हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रही है, जबकि TMC नेताओं ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हिंसा की निंदा की. वहीं, लभपुर में BJP के एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई, जिसमें उसे सिर में चोट आई. हालांकि, TMC ने इसमें अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है.

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3 बजे तक 78.8 प्रतिशत वोटिंग

इन घटनाओं के बावजूद, मतदान प्रक्रिया जारी रही और दोपहर 3 बजे तक 78.8 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई, जो ये दिखाता है कि मतदाता डर के माहौल के बावजूद लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आगे आए. चुनाव आयोग ने सभी संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी है और प्रभावित जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छिटपुट घटनाओं ने चुनावी माहौल की संवेदनशीलता को उजागर कर दिया.