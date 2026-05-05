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पश्चिम बंगाल में किन 80 सीटों पर TMC ने बचाई अपनी साख? यहां देखें तृणमूल कांग्रेस की सीट-वाइज विनर की लिस्ट

West Bengal Election TMC Winner candidates List: बंगाल चुनाव में टीएमसी को 80 सीटों से संतोष करना पड़ा. बीते 15 साल से सत्ता में मौजूद ये पार्टी अब राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है. इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) को 2-2 सीट पर जीत मिली है. वहीं, सीपीआई एम और एआईएसएफ को 1-1 सीटें मिली है.

Published date india.com Updated: May 5, 2026 1:26 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Bengal Election Results TMC Winners LIST
टीएमसी किन 80 सीटों पर जीती?

West Bengal Chunav TMC winner candidate list: भारतीय जनता पार्टी कुल 293 सीटों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 206 सीटों पर भारी जीत के साथ अपनी स्पष्ट बढ़त बनाए रखी है. 2026 के इस चुनाव में बीजेपी सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभरी है. वहीं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) 80 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है. बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने क्रमशः 2-2 सीटें हासिल की हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (AISF) को केवल 1-1 सीट पर संतोष करना पड़ा है.

पश्चिम बंगाल में कितने सीटों पर जीती TMC?

पार्टी चेहरा ममता बनर्जी को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, बीजेपी के बड़े चेहरे सुवेंदु अधिकारी, स्वप्नदास घोष, दिलीप घोष और टीएमसी से निष्कासित नेता हुमांयू कबीर को भी जीत का सामना करना पड़ा.

क्रम विधानसभा सीट कैंडिडेट नाम रिजल्ट
1 सिताई (6) संगिता राय जीते
2 चोपड़ा (28) हमीदुल रहमान जीते
3 इस्लामपुर (29) कनईया लाल अग्रवाल जीते
4 गोआलपोखर (30) एमडी गुलाम रब्बानी जीते
5 चकुलिया (31) आजाद मिन्हाजुल अरफिन जीते
6 इताहर (36) मोसारफ हुसैन जीते
7 कुमारगंज (38) तोरफ हुसैन मंडल जीते
8 हरिरामपुर (42) बिप्लब मित्रा जीते
9 चांचल (45) प्रसून बनर्जी जीते
10 हरिश्चंद्रपुर (46) मतिबुर रहमान जीते
11 मालतीपुर (47) अब्दुर रहीम बॉक्सी जीते
12 रतुआ (48) समर मुखर्जी जीते
13 मोथाबाड़ी (52) इस्लाम नज़रुल जीते
14 सुजापुर (53) सबीना यास्मीन जीते
15 समसेरगंज (56) मोहम्मद नूर आलम जीते
16 सूती (57) इमानी बिस्वास जीते
17 रघुनाथगंज (59) अखरुज्जमान जीते
18 सागरदिघी (60) बायरन बिस्वास जीते
19 लालगोला (61) अब्दुल अजीज जीते
20 भगवांगोला (62) रेयात हुसैन सरकार जीते
21 भारतपुर (69) मुस्ताफिजुर रहमान जीते
22 हरिहरपाड़ा (73) नियामत शेख जीते
23 जलंगी (76) बाबर अली जीते
24 पलाशीपाड़ा (79) रुकबानुर रहमान जीते
25 कालिगंज (80) अलिफा अहमद जीते
26 चापरा (82) जेबर शेख जीते
27 स्वरूपनगर (98) बीना मंडल जीते
28 बदुरिया (99) बुरहानुल मुकद्दिम जीते
29 आमडांगा (102) मोहम्मद कासेम सिद्दीकी जीते
30 कमारहाटी (112) मदन मित्रा जीते
31 मध्यमग्राम (118) रथिन घोष जीते
32 देगंगा (120) अनिसुर रहमान जीते
33 हरोआ (121) अब्दुल मतीन जीते
34 मिनाखान (122) उषा रानी मंडल जीते
35 बसिरहाट दक्षिण (124) सुरजीत मित्रा जीते
36 बसिरहाट उत्तर (125) तौसेफुर रहमान जीते
37 बसंती (128) नीलिमा मिश्री जीते
38 कुलतली (129) गणेश मंडल जीते
39 पाथरप्रतिमा (130) समीर कुमार जना जीते
40 कुलपी (133) बरनाली धारा जीते
41 रायदीघी (134) तपस मंडल जीते
42 मंदिरबाजार (135) जॉयदेब हलदर जीते
43 जयनगर (136) बिश्वनाथ दास जीते
44 बरुईपुर पूर्व (137) बिवास सरदार जीते
45 कैनिंग पश्चिम (138) परेश राम दास जीते
46 कैनिंग पूर्व (139) बहारुल इस्लाम जीते
47 बरुईपुर पश्चिम (140) बिमान बनर्जी जीते
48 मगरहाट पूर्व (141) सर्मिष्ठा पुरकैत जीते
49 मगरहाट पश्चिम (142) समीम अहमद मोल्ला जीते
50 डायमंड हार्बर (143) पन्ना लाल हलदर जीते
51 बिष्णुपुर (146) दिलीप मंडल जीते
52 कस्बा (149) जावेद खान जीते
53 महेशतला (155) सुभाषिस दास जीते
54 बजबज (156) अशोक देब जीते
55 मेटियाब्रुज (157) अब्दुल खालेक मोल्ला जीते
56 कोलकाता पोर्ट (158) फिरहाद हाकिम जीते
57 बालीगंज (161) सोभांदेब चट्टोपाध्याय जीते
58 चौरंगी (162) नयना बंद्योपाध्याय जीते
59 एंटली (163) संदीपन साहा जीते
60 बेलियाघाटा (164) कुनाल घोष जीते
61 हावड़ा मध्य (171) अरूप रॉय जीते
62 हावड़ा दक्षिण (173) नंदिता चौधरी जीते
63 सांकराइल (174) प्रिया पाल जीते
64 पांचला (175) गुलशन मुल्लिक जीते
65 उलुबेरिया पूर्व (176) ऋतब्रत बनर्जी जीते
66 उलुबेरिया दक्षिण (178) पुलक रॉय जीते
67 बागनान (180) अरुणावा सेन जीते
68 उदयनारायणपुर (182) समीर पांजा जीते
69 डोमजूर (184) तपस मैती जीते
70 चंदीतला (194) स्वाति खंडोकर जीते
71 धानेखली (197) असीमा पात्रा जीते
72 खड़गपुर (228) दिनेन रॉय जीते
73 केशपुर (235) सेउली साहा जीते
74 खंडघोष (259) नवीन चंद्र बाग जीते
75 बर्धमान उत्तर (266) निशिथ मलिक जीते
76 बोलपुर (286) चंद्रनाथ सिन्हा जीते
77 नानूर (287) विधान मजही जीते
78 हंसन (292) फैयजुल हक जीते
79 नलहाटी (293) राजेंद्र सिंह जीते
80 मुराराई (294) डॉ. मोसर्रफ हुसैन जीते

INC, CPI(M) और AIDUF को कितने सीटों पर मिली जीत?

बंगाल चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) को 2-2 सीट पर जीत मिली है. वहीं, सीपीआई एम और एआईएसएफ को 1-1 सीटें मिली है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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